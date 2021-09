Výše příspěvku veřejnosti se oproti předešlým rokům nemění, zůstává jednorázově 200 Kč . Účastníci letošního virtuálního happeningu se můžou registrovat v kategoriích muž, žena a dítě do 12 let. Je možné zúčastnit se také pod hlavičkou týmu nebo rodiny . Okruhů pomoci je celkem 11, jedná se o 10 konkrétních oblastí, 11. okruh pomoci je bez preferencí.

Dobrou zprávou je, že zapojit se v letošním roce bude moc kdokoliv. Stačí si zdarma stáhnout běžeckou aplikaci STRAVA a spárovat ji s „teribear leaderboardem“. Postup jak na to, je krok po kroku uveden na webových stránkách . I v tomto roce bude zachován princip podpory ze strany veřejnosti formou registračního poplatku. Ten půjde, jako v uplynulých ročnících, formou veřejné sbírky na pomoc dětem a umožní získat více podpory pro aktivity nadace.

„Aktuálně celý tým pracuje na plné obrátky, aby pomohl těm, kteří díky koronaviru řeší ještě složitější problémy než předtím. To, že se nás loni sešlo přes dvacet tisíc v Praze a více než tři tisíce v Mladé Boleslavi, je pro nás obrovská radost, ale i zodpovědnost. Nikdo z nás netuší, jak bude svět vypadat v září. Přesto jsme se rozhodli dát myšlence novou podobu a uchovat možnost pomáhat společně pohybem. TERIBEAR opustí jedno konkrétní místo a stane se virtuální komunitou,“ vysvětluje ředitelka nadace, Terezie Sverdlinová.

I přes nový koncept, cíl akce zůstává stále stejný: pomáhat opuštěným dětem svým vlastním pohybem. Každý kilometr, který bude v rámci happeningu zdolán, promění partneři v 10 korunovou konkrétní pomoc. První den pomoci bude odstartován ve čtvrtek 10. září v 10:10 hodin. Cílem akce je rozhýbat českou veřejnost a zapojit ji do hnutí dobré vůle. Připojit se můžou jednotlivci, rodiny nebo firmy.

V roce 2020 TERIBEAR opustí jedno konkrétní místo a stane se virtuální a skutečně bezlimitní akcí. Díky nové technologické podobě happeningu Hýbejte se s TERIBEAREM se můžeme hýbat a pomáhat odkudkoliv – stačí si stáhnout běžeckou aplikaci STRAVA a registrovat se na webu www.teribear.cz do databáze účastníků. Všechny zdolané kilometry se po propojení přenesou do výsledkové listiny v podobně, známé z předchozích ročníků.

Hýbejte se s TERIBEAREM aneb Prima pohyb s medvědem – powered by ŠKODA Auto je virtuální obdobou tradiční sportovně charitativní akce TERIBEAR hýbe Prahou, která je určena všem, kdo chtějí pohybem pomoci znevýhodněným dětem. Nový formát akce vznikl v reakci na letošní mimořádnou situaci poznamenanou pandemií COVID-19.

