Praha - Poslanec TOP 09 a Starostů Daniel Korte se střetl při čtvrtečních sněmovních interpelacích s ministrem kultury Danielem Hermanem (KDU-ČSL) ohledně plnění stranických pokladen ze zakázek ministerstva kultury. Korte o tom hovořil v souvislosti se zadáním dodatečných projektových prací za šest milionů korun k opravě budovy Státní opery v Praze. Herman se proti nařčení ohradil.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Ministr si podle Korteho nechal vládou schválit šest milionů na projekt dodatečných prací s využitím jednacího řízení bez uveřejnění. Ptal se, proč nebylo provedeno standardní výběrové řízení.

„Na mě to prostě působí, že se jedná o dodatečnou malou domů pro spřátelenou firmu za účelem plnění stranické pokladny," řekl Korte.

„Vidím, že pan poslanec hovoří ze své vlastní zkušenosti, protože to, co jsem nalezl na ministerstvu kultury, odpovídá přesně tomu, co před chvilinkou pan poslanec řekl. Tak v tomto duchu my opravdu nepokračujeme," reagoval Herman.

Rekonstrukce za 715 milionů

Ministerstvo za vlády premiéra Petra Nečase (ODS) vedli nominanti TOP 09 a Starostů Jiří Besser a Alena Hanáková.

Doplnění dokumentace opravy Státní opery zpracuje ateliér Masák & Partner, který na projektu už pracuje.

Původní stál podle dřívějších informací 5,5 milionu korun. Herman uvedl, že jde o dodatečné práce, nikoli o novou zakázku.

Samotná rekonstrukce budovy Státní opery má začít v červenci příštího roku a dokončena bude podle plánů o dva roky později v září. Původně měla rekonstrukce stát 360 milionů korun. Nyní se počítá s rozsáhlejší opravou za 715 milionů korun.

