Například ředitelka ZŠ Červený vrch ve Vokovicích Marie Cibulková ČTK řekla, že dnes nedorazilo 92 procent žáků. Učitelé pro ně připravují práci na doma, zbylých osm procent dětí se učí podle běžného rozvrhu, dodala. Úkoly pro samostudium rozešlou nepřítomným také učitelé ze ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni. Zařízení má dvě budovy školy a tři budovy školky. V obou školách je dnes 36 žáků ze zhruba 375 a ve školkách pak 35 dětí z 206, uvedla ředitelka Dana Hudečková. Přítomní mají normální výuku, učí se ale nejdéle do 12.35, doplnila.

Minimální účast žáků hlásí na svém webu také ZŠ J. A. Komenského na Břevnově, která pro přítomné vytvořila alternativní program. "Od 10. března do konce týdne bude zkrácené vyučování pro 1. i 2. stupeň do 11.40. Pro přítomné žáky jsou obědy zajištěny, nepřítomným jsou obědy centrálně odhlášeny," informuje. Školní družina v této škole zůstává v provozu. Škola ZŠ Emy Destinnové v Bubenči pak na svém webu upozorňuje, že s přítomnými nebude probírat nové učivo. Do této školy v pondělí dorazilo 14 dětí z celkového počtu 855. Škola zrušila i včerejší třídní schůzky. „Většina rodičů si to nějakým způsobem zařídila jinak. Děti jsou spojené v každé budově v jednu třídu, procvičují a opakují si učivo,“ řekl Pražskému deníku ředitel Ota Bažant.

ZŠ Petřiny v pátek večer po výzvě radnice poslala rodičům e-mail s prosbou, aby pokud mohou, nechali své děti tento týden doma. Pro ty, kteří přišli, zajistila provizorní vyučování a oběd ve školní jídelně. Do některých tříd přišlo podle informací ČTK ráno tak málo dětí, že je učitelé slučovali s jinými.

Podle mluvčího Prahy 6 Ondřeje Šrámka přišlo v pondělí do základních škol Praze 6 z celkového počtu více než tří tisíc dětí pouhých 480.

„Do základních škol včera přišlo 12,5 procenta dětí a do mateřských 14,5 procenta. Jsme rádi, že rodiče vyslyšeli naše doporučení, aby děti nechali doma. Doufáme, že to vydrží celý následující týden,“ řekl Šrámek.

Odpoledne se potvrdila nákaza u rodiče jednoho z žáků ZŠ Norbertov v Praze 6, škola proto bude v úterý zavřená.

Má opatření smysl?

Reakce rodičů byly podle zjištění ČTK rozpačité - mnozí se podivovali nad smyslem opatření poté, co děti i zaměstnanci minulý týden po návratu z jarních prázdnin chodili normálně do školy. Někteří zase poukazovali na to, že děti budou často hlídat prarodiče, tedy skupina nejvíc ohrožená koronavirem i dalšími infekčními chorobami.

Online reportáž

Výzvu radnice na webu školy nepodpořil ředitel ZŠ Antonína Čermáka Petr Karvánek, podle kterého nemá smysl. Argumentoval podobně jako část rodičů. Přesto již o víkendu zrušil na týden odpolední výuku a dnes, když přišla do školy půlka dětí, i odpolední kroužky.

Zavřené vysoké školy

Mezi případy nakažených novým typem koronaviru, které byly oznámeny minulý týden, jsou rodiče dětí z několika škol z Prahy 6. Testy dětí byly negativní. Radnice Prahy 6 v pátek vyzvala rodiče, aby své děti tento týden neposílali do základních a mateřských škol. O víkendu pak nechala všechny své školy a školky vydezinfikovat.

Rektorát ČVUT už včera po konzultacích s hygieniky rozhodl, že do 22. března přerušuje vysoká škola veškerou výuku. Kromě toho škola zruší všechny zahraniční cesty, plánované konference či společenské akce. Opatření se podle vyjádření školy může prodloužit. Kvůli dezinfekci se na dva dny uzavřela i VŠE, jedna ze studentek totiž přišla do styku s nakaženým koronavirem. Studentka je v současné době v domácí karanténě a čeká na výsledky testů, které by měla znát v úterý 10. 3.