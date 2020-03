Markantní to bylo například v západní části Karlína v oblasti od Karlínského náměstí po Florenc. V poledne tudy zpravidla chodí stovky až tisíce "hladových krků", které se z přilehlých kancelářských budov vydávají na oběd do nesčetných bister či restaurací.

Poté, co vládní nařízení nejdříve zavřelo restaurace a posléze nařídilo i omezení pohybu lidí, bylo na ulicích prakticky prázdno. Firmy zřejmě nařídily svým zaměstnancům práci z domova a tak přestože se některé podniky snažily přes okénka prodávat jídlo či nápoje s sebou tzv. přes ulici, nenašly odezvu. Prostě nebylo moc lidí, kteří by si něco koupili.

Znát to bylo v pravé poledne i v supermarketu Albert na Florenci. Před zavedením opatření zde bývaly fronty u pokladen i lahůdek či pultu s teplým jídlem, tentokrát měl v obchodě početní převahu personál nad zákazníky.

Vymetené centrum

U Staroměstského orloje postávala dnes kolem poledne skupinka metařů Pražských služeb, nikdo jiný před středověkou památkou nebyl. Místo, kde se jindy tlačí stovky turistů a místní se mu raději vyhýbají, zelo prázdnotou.

Poloprázdné bylo i Václavské náměstí. Obchody a restaurace jsou tu zavřené už od soboty, prodejny rychlého občerstvení nabízejí jídla z okének nebo webové objednávky s donáškou. Otevřeno má lékárna ve Vodičkově ulici. Před jejím vchodem varoval česko-anglický nápis, že roušky ani dezinfekce nejsou a do prodejny se musí vstupovat jednotlivě. Čekající lidé nařízení respektovali, dokonce ve frontě, kterou vytvořili, dodržovali dvoumetrové rozestupy. Roušku ale na ústech neměl nikdo.

Se zakrytými ústy chodilo dnes po městě jen málo lidí. Vláda ale kvůli zamezení šíření koronaviru doporučuje vycházet ven pouze se zakrytým obličejem. Kdo nemá roušku, kterých je v současné době nedostatek, může použít šálu nebo šátek. Pražský primátor zakázal od půlnoci na úterý vstup do vozů MHD bez zakrytého nosu a úst.

Co má dělat s dětmi?

Nikdo se zakrytým obličejem nebyl dnes ani na dětském hřišti ve Františkánské zahradě v centru Prahy. "Mám je tady, ale kluk je nechce a mně tady nepřišlo nutné si je dávat," ukazuje dvě zelené ústenky maminka asi tříletého hošíka. Na hřišti jsou kromě nich ještě dva páry dítě-rodič. "S dětmi nevydržíte celý den doma. Mají se jen dívat na televizi? Když je venku takhle hezky?" řekla maminka, která si se synem udělala procházku z Uhelného trhu. Vláda nezakázala lidem chodit do přírody, výjimku mají i lidé, kteří jdou do zaměstnání, do obchodu nebo k lékaři.

"Stejně jsme cestou skoro nikoho nepotkali. Běžte se podívat na Havelák, nikde ani duše," popsala známé pražské tržiště, kam si Pražané zvykli chodit pro čerstvou zeleninu a ovoce. Dnes tam byly všechny stánky zavřené.

Žádné fronty nebyly i na Hlavní poště v Jindřišské ulici. Lidé zde dodržovali doporučené dvoumetrové rozestupy před přepážkami a nesedali si vedle sebe.

Liduprázdno bylo také na pražském hlavním nádraží. Nádražní rozhlas stále informoval o omezeních mezinárodních spojů a doporučoval, aby si lidé v prostředcích MHD udržovali odstup a používali roušky. Zavřené byly nádražní restaurace i obchody. Pár lidí, kteří se rozhodli vlaky využít, se mezi sebou nebavili. Jen dvě Asiatky s rouškami a kufry bezradně postávaly před cedulí odjezdů. Rušněji bylo pouze před nádražím, kde se většinou zdržují bezdomovci.