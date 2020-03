Letošní předškoláci přijdou o tradiční ceremoniál, na který se mnozí z nich těšili už několik měsíců. Zápisy se totiž dle rozhodnutí ministerstva školství odehrají bez jejich účasti. Důvodem je současná epidemiologická situace.

„Zápisy k povinné školní docházce proběhnou s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínech od 1. do 30. dubna 2020,“ oznámilo ministerstvo.

Rodičům dalo čtyři možnosti, jak přihlášku s příslušnými dokumenty škole doručit. Využít mohou datovou schránku, e-mail s uznávaným elektronickým podpisem, poštu nebo ji mohou předat osobně ve škole. „V případě osobního podání žádosti je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyššímu pohybu osob v prostorách školy,“ stojí v rozhodnutí.

Rodiče nemusejí propadat panice

Zápisu se musejí zúčastnit i rodiče, kteří plánovali pro své potomky odklad školní docházky. A to i za předpokladu, že měli návštěvu v pedagogicko-psychologické poradně naplánovanou na březen a kvůli vládním opatřením se nemohla uskutečnit. „Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší. V praxi to znamená, že momentálně fungujeme v omezeném režimu bez klientů a podle vývoje situace začneme s posuzováním školní zralosti,“ vysvětlila postup ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8 Martina Urbancová. Čas pro vyřízení posudku je podle ní v krajní situaci až do 31. srpna. „Ale pevně věříme, že většině klientů vyhovíme do začátku prázdnin,“ doplnila Urbancová.

Podle ředitelky poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galiny Jarolímkové nemusejí rodiče propadat panice. Ředitelé totiž mohou nejenom přerušit správní řízení, ale otevřít již uzavřené.

Kromě toho poradny spolu s městem připravují web www.spoludoma.cz, na němž rodiče naleznou odpovědi na nejčastější otázky. „Bude zřízena i online linka pomoci,“ doplnila Jarolímková. Stránky by podle odhadu měly začít fungovat v příštím týdnu.

Řada škol už na začátku roku stanovila termín zápisů hned na první dubnové dny. Nyní chtějí řízení odložit alespoň na druhou půlku měsíce. „Aktuální předpoklad konání zápisů je 22. a 23. dubna,“ informovala rodiče Praha 7. Obdobně postupuje také sousední osmička. Až ředitelé určí náhradní termíny, naleznou je rodiče na webech škol i městské části.