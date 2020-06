Domovy pro seniory by měly mít v blízké budoucnosti k dispozici nový typ testů na koronavirus, způsobující nemoc covid-19. Podle radní pro sociální oblast a zdravotnictví je takzvaná metoda LAMP jednodušší, rychlejší, levnější a pro testovanou osobu jednoznačně příjemnější než běžně praktikované stěry pomocí „špachtle“ (metoda PCR).

Odebírání vzorků v domově pro seniory na Chodově. | Foto: Deník

"V reálu by to mělo probíhat tak, že testovaný odplivne vzorek slin, který pečovatel odnese v bezpečném obalu do mobilní laboratoře v podobě vozu zaparkovaného před budovou. Výsledek je známý do tří hodin, zatímco v případě PCR to většinou trvá minimálně den," přiblížila Milena Johnová (Praha sobě).