Michaela Berkovičová je pečovatelkou v centru Seňorina v Praze 1, které nabízí pobytovou odlehčovací službu pro lidi, zejména seniory, trpící demencí. I přes to, že se dvě rodiny klientů ocitly v domácí karanténě, zůstává malé zařízení s jedenácti lůžky otevřené.

Michaela Berkovičová. | Foto: Deník

Nouzový stav doléhá asi na každého. Jakou máte náladu a jak se cítíte při práci? Zvažovala jste, jestli budete pracovat dál?

Nálady jsou jiné, to je jasné. Já konkrétně cítím mnohem větší zodpovědnost, protože našimi klienty jsou senioři s kognitivními poruchami mozku. Kdybych onemocněla, tak by se nejspíš nemoc přenesla i na ně a to by mělo vážné důsledky. Nepřemýšlela jsem, že bych si dala od práce pauzu, naopak mi přijde podstatné pokračovat.