"Výsledky testu na koronavirus by měly být známy v dnešních večerních hodinách," informovala Praha 6 na svém facebookovém profilu. Primátor Zdeněk Hřib ovšem na svém twitterovém účtu nákazu potvdil již dopoledne.

"V Praze máme nový případ výskytu koronaviru. Jde o matku dítěte ZŠ na Praze 6. Vybrané třídy dotčené školy proto budou dočasně zavřené. Pozor, v případě podezření na koronavirus volejte na telefonní linku hygieny (773 782 850, 773 782 856), což se bohužel v tomto případě nestalo" uvedl.

V současné době zasedá krizový štáb MČ Prahy 6, do školy jedou zástupci hygieny hl. města Prahy. Rodina postiženého rodiče bude testována v národní referenční laboratoři, výsledky budou známy v pozdních odpoledních hodinách, informoval Hřib. "Třídy, které navštěvovaly děti postiženého rodiče, jsou v izolaci ve škole a rodiče byli vyrozumněni, aby si je ze škoy vyzvedli," doplnil.

V Praze máme nový případ výskytu koronaviru. Jde o matku dítěte ZŠ na Praze 6. Vybrané třídy dotčené školy proto budou dočasně zavřené. Pozor, v případě podezření na koronavirus volejte na telefonní linku hygieny (773 782 850, 773 782 856), což se bohužel v tomto případě nestalo. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 4, 2020

Rodič bohužel zvolil nestandartní postup, nejprve se nechal testovat na soukromé klinice a až následně kontaktoval krajskou hygienickou stanici., uvedl magistrát v tiskové zprávě.

"Protokol je na všech školách stejný. Jakmile se objeví nějaká informace od rodičů, nebo se ředitel dozví, že někdo z dětí či jejich příbuzných byl v rizikové oblasti, kontaktuje hygienickou stanici hlavního města. Ta vysílá tým a na místě konzultuje další postup," řekl Deníku magistrátní radní Vít Šimral, který má v gesci také školství.

"Vyvolávání paniky to není. Protokol je stejný. Testy probíhají, hygiena jako kompetentní orgán to nastaví tak do té doby, než se prokáže, že testy jsou negativní. Režim zvýšeného dohledu platí po dobu, než se prokáže negativní test. Jinými slovy: podle (školního) protokolu, člověk, který má podezření na koronavirus je považován za nemocného, dokud se neprokáže opak," doplnil.

Kontaktujte hygieniky

Hygienická stanice hlavního města Prahy doporučuje, aby rodiče žáků, ale obecně i Pražané, kteří byli v rizikových oblastech, kontaktovali jejich infolinku. Kontaktování doporučuje i v případech, kdy se neprojevily žádné příznaky nemoci. Lidé ovšem musí brát na zřetel to, zda byli jen lyžovat nebo navštívili tamní domácnost, akci s velkou koncentrací osob a podobně.

Je proto důležité se v těchto případech obrátit na infolinku krajské hygienické stanice, kde epidemiolog konkrétní případ rozebere a vyhodnotí, zda se jedná o rizikovou situaci. Na základě toho v krajním případně doporučí domácí izolaci.

"Prosíme všechny občany, aby zachovali klid, dodržovali hygienické zásady a postupy a nepodceňovali případné příznaky. V případě podezření se obracejte pouze telefonicky na svého lékaře nebo na hygienickou stanici," vyzvala radnice Prahy 6 své občany.