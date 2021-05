/ROZHOVOR/ Jeho humorné koláže pohotově komentují aktuální dění. V poslední době třeba „kauzu Vrbětice“ nebo nejisté vyhlídky sociální demokracie. Řada z těchto většinou drsnějších vtipů má jako svého antihrdinu prezidenta Miloše Zemana, který je v jednom případě označen jako „bezhlava státu“. Grafik a humorista Tomáš Břínek má na Instagramu už bezmála půl milionu „followerů“ a jeho dosavadní přezdívka TMBK se minulý týden stala jeho skutečným jménem vytištěným v občanském průkazu.

Grafik a humorista Tomáš Břínek alias TMBK. | Foto: Deník/Michal Bílek

Asi potvrdíte, že úspěšný komentář aktuálního dění ve formě vtipu musí být pohotový. Vidíte obvykle v hlavě výsledný obrázek bezprostředně poté, co se dozvíte o konkrétní události, nebo to někdy „zraje“ delší dobu? Jako příklad můžu zmínit nedávný obrázek s portréty dvou ruských agentů a popisky: Dovolená v ČR byla bomba, v Británii to byla otrava…

Přesně jak říkáte, většinou to hned vidím před sebou a jdu to vytvořit. V tom horším případě projíždím materiály a čekám, jestli něco náhodou nenaskočí. Někdy se stane, že mám úplně prázdno a nic nevytvořím.