Dopad koronaviru. Lidem se zalíbila práce z domova

Stane se práce z domova něčím zcela běžným? Dnešní nouzová situace by tomu mohla napomoci. Ukazují to aspoň průzkumy mezi lidmi, kteří se teď do home office museli přemístit. A rychle si zvyknout.

Home office. | Foto: Shutterstock

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE "Chvíli jsme se museli adaptovat, přeci jen není běžné, aby z domova pracovalo 90 procent týmu, ale teď už perfektně fungujeme. Možná líp, než když sedíme všichni v kanceláři," popisuje marketingový manažer Martin, který pracuje v pražské centrále nadnárodní firmy. Lidé z jeho oddělení se dělí na dvě skupiny. "Ti s rodinami a malými dětmi to při videokonferencích a hovorech po Skypu nemají lehké. Kdo je doma sám, ten je naopak rád, že si ušetří dojíždění do práce," říká Martin. Podle průzkumu poradenské firmy Colliers International by až 82 procent lidí chtělo po zažehnání krize nadále pracovat aspoň jeden den v týdnu z domova. Celkem 53 procent ze tří tisícovek dotázaných uvedlo, že se jejich produktivita při práci z domova nezměnila. Téměř čtvrtina pracuje efektivněji, zatímco 23 procent uvedlo, že jejich výkonnost klesla. Produktivita se nejvíc zvýšila v odvětví finančních služeb a technologií, naopak klesla v právním, školském a výzkumném sektoru. Ale ani tady to nemusí být pravidlem. Vysokoškolský učitel Tomáš nevidí ve výuce na dálku problém: "Přednášky a konzultace online fungují. Ani zkoušení na dálku nebude problém. U ústní zkoušky poznám, jestli je student připravený, a v písemném testu musí během zhruba pěti sekund zakroužkovat odpověď a, b, nebo c, takže tam není čas na žádné podvádění." Jedinou komplikací jsou cvičení v laboratoři, která se teď z výuky vytratila. "Jinak jsme flexibilní a studenti pracují dobře," dodává pedagog z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Některé přednosti home office jsou úplně obyčejné. „Nikdo mi nemůže vpadnout do kanceláře, že něco hned teď chce, to je nedocenitelné,“ usmívá se manažer Martin. Má čtvrť, můj hrad. Pražané zůstávají více než jindy v okolí bydliště Přečíst článek › Průzkum také ukázal, že jako kancelář slouží lidem doma nejčastěji pracovna (39 procent), následovaná obývacím pokojem (32 procent), ložnicí (17 procent) a kuchyní (15 procent). "Nacházíme se v náročné, ale také jedinečné situaci, která nabízí příležitost k přehodnocení toho, jak pracujeme," míní Jana Vlková z pražské pobočky Colliers International. "První výsledky ukazují, že většina lidí považuje výkonnost při práci z domova za stejnou jako v kanceláři. To, že 70 procent lidí, kteří dříve z domova nepracovali, by v budoucnu chtělo pracovat dálkově alespoň den v týdnu, přispěje k transformaci kanceláří na místo setkávání s kolegy. To bude mít dopad na požadavky firem na kancelářský prostor," myslí si Vlková.

