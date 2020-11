Nejkrušněji jim bylo zhruba před měsícem. V polovině října se Domov pro seniory Kobylisy krátkodobě potýkal s nedostatkem personálu. Někteří zaměstnanci sice covid-19 prodělali naprosto bez příznaků, ale do práce chodit nemohli. Zařízení v tu chvíli zachránili studenti zdravotnických škol, kteří se přihlásili přes inzerát.

„Když se to dostalo dovnitř, byl to masakr. Vir u nás nebyl příliš agresivní, nejvíce to odnesl náš pan doktor, ten ležel ze všech nejdéle. Klienti měli teplotu mezi 37,1 a 37,8 °C,“ vzpomíná ředitelka domova Zuzana Steinbauerová. „Bohužel tři lidé v terminálním stadiu, kteří trpěli závažnými chorobami jako leukémie či nádor mozku, to nedali. Jinak to zvládli všichni,“ dodává.

Podle Steinbauerové se poměry v posledních dnech výrazně zlepšily. Pomohlo zřejmě i to, že na doporučení hygieny docházeli zaměstnanci na testy každých pět dní a klienti jednou týdně.

„Teď je to čtvrtý týden a pozitivní jsou už jen dva senioři, kteří mají mírný průběh. Byla to starost a obrovská práce, ale dá se to zvládnout,“ říká Steinbauerová.

Nejvíc zatěžující je zákaz návštěv

Oddechnout si mohou také v Domově pro seniory Nová slunečnice v pražských Čimicích. „Doufáme, že to nejhorší máme za sebou. Zhruba před měsícem jsme přivezli jednu paní z nemocnice a od té doby se nám to tady začalo šířit,“ popisuje ředitel Martin Benda. Také jeho zařízení se dostalo do personálních problémů.

Většina lidí zde nemoc covid-19 prodělala bez větších příznaků, těžký průběh tu byl spíše výjimkou. Navzdory tomu ovšem tři klienti zemřeli. „Byli to lidé v požehnaném věku, okolo sta let. Nemoc u nich ale neměla žádný dramatický průběh, nedusili se,“ přibližuje Benda.

Nyní jsou všichni pracovníci z karantény zpět. Pozitivní test má stále pět klientů, kteří jsou nyní v izolaci. Ohnisko nákazy se podle ředitele nicméně podařilo podchytit. „Jsme unavenější, ale máme méně starostí než v minulých týdnech,“ říká.

Opatření se osvědčila i v Domově pro seniory Chodov. „Samozřejmě, že činnosti všech profesí v domově to ovlivnilo, museli jsme přijmout nové způsoby práce. Nejvíce zatěžující je samozřejmě zákaz návštěv a zákaz vycházení,“ popisuje ředitelka domova Ilona Veselá.

Zda někdo z jejích klientů na nemoc zemřel, nesdělila. „Situaci zvládáme i personálně, v tuto chvíli nám pomáhá deset dobrovolníků jak v přímé péči, tak v provozu,“ dodává Veselá.