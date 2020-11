Počet nově nakažených stagnuje. V nemocnicích se však zaplňují lůžka

V Česku přibylo 11 549 nově odhalených případů covidu. Proti čtvrtku je to pokles zhruba o 1700 případů, proti minulému pátku asi o 2000. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Ve čtvrtek bylo hospitalizovaných 8276 lidí, z toho 1180 ve vážném stavu. Do bilance obětí přibylo od večerní aktualizace dat dalších 42 úmrtí, celkový počet zemřelých s covidem-19 se tak zvýšil na 4526.

Péče o nemocné s covidem. Ilustrační foto z nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Od březnového začátku epidemie se v České republice koronavirem nakazilo více než 400 000 lidí, téměř 230 000 z nich se už vyléčilo. Aktuálně v zemi je 169.367 potvrzených případů nemoci, většina s mírným průběhem. On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE Počet pacientů s covidem-19 od října setrvale stoupal. V posledních třech dnech sice stagnuje, podle národního koordinátora intenzivní péče Vladimíra Černého je ale lůžkový systém enormně zatížen, nadále je ovšem schopen pojmout další nemocné. Rozdíly jsou mezi jednotlivými kraji. Pacienty s covidem-19 přepravují kvůli zatížení tamních nemocnic ze Zlínského kraje, dnes sanitky převezly ze Zlína, Uherského Hradiště a Kroměříže pět lidí ve vážném stavu do pražské Fakultní nemocnice v Motole. V tomto týdnu zemřelo zatím s koronavirem 913 lidí, z toho 239 v úterý, dosud nejvíc za jediný den. Na pátek připadá 110 úmrtí, tyto údaje ale obvykle při dalších aktualizacích ještě stoupají. Od 19. října byl denní počet obětí vždy vyšší než sto. Pozitivních testů je stále třetina Stále vysoký je podíl pozitivních testů na koronavirus, drží se nad 30 procenty. Ve čtvrtek dosáhl 31,24 procenta a ve středu 34,59 procenta, což je dosud nejvyšší hodnota od začátku epidemie. Laboratoře vyhodnotily od úterý do čtvrtka denně přes 42 000 testů. Páteční bilanci testů ministerstvo zveřejní dnes vpodvečer. Ústav zdravotnických informací (ÚZIS) předpovídá za listopad 350 000 nakažených, v prosinci 288 000 nových případů. Pro výraznější pokles, který by znamenal v prosinci jen zhruba 50 000 nakažených, by bylo třeba snížit reprodukci viru ještě o dalších 25 procent. Reprodukční číslo, které uvádí průměrný další počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je nyní podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška 1,01. Pro rychlejší zpomalování epidemie je třeba ho snížit pod jedna. Dobrovolníci už natiskli skoro 10 tisíc štítů. Teď vyrábí i napínáky roušek Přečíst článek › Nemoc se nyní nejvíce šíří na Pelhřimovsku, kde za v uplynulých sedmi dnech zaznamenali 1111 nakažených na 100 000 obyvatel. Přes 1000 se tento údaj dostal ještě na Vsetínsku a Písecku. Relativně nejlépe na tom je aktuálně Praha s 344 případy na 100 000 obyvatel v uplynulém týdnu. Celorepublikový údaj i čísla pro jednotlivé kraje mezi nulou a 100 bude poskytovat připravované rizikové skóre šíření epidemie. Vedle čísel bude vymezeno také barevně na škále od zelené přes žlutou po červenou. Tabulka souvisejících opatření bude hotová do pondělí, bude se používat od následujícího týdne, uvedl v pátek ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Autor: ČTK