Ladronka, bobová dráha na Proseku či Žluté lázně jsou místa, kde se tradičně odehrávají oslavy čarodějnic. Dnes však zůstanou prázdná. Výjimku z účasti nejvíce deseti osob nemají. Hasiči proto trnou, že lidé vyrazí „pálit ve vlastní režii“ a způsobí požáry v přírodě.

Co jsou ochotni tolerovat, jsou malá ohniště na zahradách. I tam je však potřeba dodržovat pravidla. „Musí jít o ohraničené ohniště, hlídané do doby úplného uhašení, dál od hořlavých materiálů. Nerozdělávejte oheň, když fouká vítr nebo je sucho. Mějte připravenou vodu na rychlé uhašení,“ vyjmenoval Kavka.„Po ukončení krizového stavu bude dostatek příležitostí si čarodějnice užít se všemi náležitostmi,“ vyzval mluvčí hasičů Martin Kavka.

Doporučil také, aby všichni ohlásili i malá ohniště na stránce paleni.izscr.cz. Ušetří se tím zbytečné výjezdy k neexistujícím požárům.

Další možností je využít některé ze zhruba dvaceti piknikových míst v metropoli. To jsou jediné přírodní plochy, kde není opékání a grilování zakázáno. „Pokud ještě nedojde k plošnému uzavření piknikových míst, budou přístupná,“ oznámila mluvčí Lesů hl.m. Prahy Petra Fišerová.

Místa jsou velmi oblíbená a často u nich čekají skupiny zájemců. I v těchto případech by lidé měli myslet na to, že na jenom místě může být nejvýše desetičlenná skupina. Žádný rezervační systém piknikových ploch neexistuje. „Místo využije ten, kdo přijde dříve,“ vysvětlil Vít Hofman z magistrátu. Lesníci budou tato místa hlídat až do půlnoci.