Kontroverzní Maršmeloun změní majitele. Stavební povolení stále není pravomocné

Kontroverzní projekt bytového domu, kterému se přezdívá Maršmeloun, změní do několika týdnů majitele. Stavba, která má vyrůst v sousedství Anežského kláštera, ovšem doposud nemá pravomocné stavební povolení. Ve čtvrtek o tom informoval iDNES.cz.

„Už dříve jsme podepsali předkupní smlouvu, samotný prodej by se měl uskutečnit v nejbližších dnech. Transakce bude dokončena nejpozději do měsíce či dvou, možná i dříve,“ řekl serveru vlastník projektu Augusto Razzeto.

Stavební povolení na magistrátu

Více konkrétní ale být nechtěl. „Z mé strany by to nebylo korektní. Ve smlouvě je uvedeno, že ani jedna ze stran nebude šířit podrobnosti transakce,“ dodal. Podle dřívějších informací by měl být kupec z Česka. „Pro mě je to projekt, na kterém jsem velmi tratil, ale musím říct, že už mě to nemrzí, je to pro mě vyřízená záležitost. Určitě mě netěší, jak projekt dopadl, ale když se nevydaří jedna věc, neznamená to, že rezignuji na všechno,“ řekl pro iDNES.cz Razzeto.

Kdy a jestli vůbec dotáhne nový majitel projekt do konce tak bude jasné už na jaře letošního roku. Nicméně stavební povolení, které získá i s projektem, není stále pravomocné. Povolení vydal stavební úřad Prahy 1 v roce 2015, ale jeho platnost byla pozastavena. Stavbu totiž řešil jak magistrát, tak ministerstvo kultury. Pražskému magistrátu byl spis postoupen v říjnu ještě téhož roku a od této doby tam stále leží, což je asi dva a půl roku. Investor pořádal loni v říjnu o přerušení odvolacího řízení.

Odpůrci proti stavbě

„Odvolací řízení bylo na návrh stavebníka přerušeno do 31. ledna 2018. Minulý týden stavebník požádal o prodloužení lhůty přerušení řízení. Rozhodnutí o odvolání ještě nebylo vydáno,“ uvedl serveru mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Stavba vyvolala velkou kontroverzi. Jejími odpůrci jsou Spolek občanů a přátel čtvrti Na Františku či iniciativa Občanský monitoring. Jejich námitky však mohou být zamítnuty a pak by nový majitel mohl začít stavět. „V obecné rovině lze uvést, že pokud bylo odvolání zamítnuto a prvoinstanční rozhodnutí potvrzeno, je toto pravomocné. Předjímat výsledek odvolacího však řízení nemůžeme,“ doplnil Hofman.

Jiné zájmy?

Autor projektu Zdeněk Fránek upozorňuje na to, že celý proces nemusí být tak jednoduchý. „Jsou tam jiné zájmy mimo běžnou legislativu a běžné stavební řízení. Zřejmě by se musela na některých místech změnit garnitura, aby se to mohlo postavit, a tím nemám na mysli památkáře,“ řekl iDnes.cz Fránek. „Pozemek má obrovskou cenu, protože je tam poslední, určitý zájem tam má třeba i Národní galerie,“ doplnil.