Kontroverzní Maršmeloun nevznikne. Rezidence U Milosrdných bude vypadat jinak

Projekt bytového domu U Milosrdných, sousedící s Anežským klášterem, který kvůli své podobě v minulosti vyvolal spoustu negativních reakcí, se dočká nové podoby. Budova, kterou někteří přejmenovali na Maršmeloun, tak nakonec bude vypadat zcela jinak. Dům U Milosrdných převzala od italského investora Augusta Razetta rezidenční developerská společnost V Invest, která chce ve spolupráci s architekty a odbornou veřejností projekt přepracovat. V pondělí o tom v tiskové zprávě informovala sama společnost.

„Jsme velice rádi, že se na realizaci bytového domu U Milosrdných budeme podílet právě my. Jde o velmi zajímavý projekt na zajímavém místě, který v sobě skrývá velký potenciál. Věříme, že v rámci platného územního rozhodnutí se nám tento potenciál podaří ve spolupráci s předními architekty a odborníky rozvinout na maximum. Vnímáme názory odborné i široké veřejnosti a chceme ukázat, že kvalitní moderní architektura může být pro historické centrum města obohacením a že nemusí být nutně kontroverzní,“ uvedl v tiskové zprávě Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest.

Novýma očima

Stavební povolení Rezidence U Milosrdných bylo napadeno a celý projekt se tak vrací na stavební odbor Prahy 1. Podle Vondříčka je to příležitost, jak se na projekt podívat novýma očima. Společnost také plánuje oslovit významné architekty, které požádá o vytvoření projektu nové podoby bytového domu. Součástí návrhů pak budou i zákresy do fotografií, aby bylo jasné, jak bude vypadat fasáda domu.

„Nové projednání stavebního povolení je pro nás příležitost k provedení důležitých změn, které jsou pro stavbu kvalitního projektu nezbytné. Jde především o přepracování vnitřních dispozic tak, aby se novým obyvatelům v místě dobře žilo. To povede také ke změně umístění oken a celkového vnějšího vzhledu fasády. Finální vzhled vzejde z návrhu nového architektonického ztvárnění, ale již teď je jisté, že fasáda určitě nebude růžová a její barevnost nebude v lokalitě působit rušivě,“ uvedl Vondřička.

Vítězný návrh už v červenci

Vítězný návrh vybere odborná komise složená z renomovaných architektů, zástupců společnosti V Invest a památkářů. Vítězný návrh by měl být znám do července tohoto roku. Veřejnost by měla být průběžně informována a vítězný návrh pak společnost představí společně se zákresy.

„Uvědomujeme si, že v minulosti ne vždy docházelo ke včasnému informování veřejnosti o tom, v jaké fázi příprav se projekt nachází. Zastáváme přitom názor, že přípravu na stavbu kvalitního projektu má doprovázet také kvalitní a otevřená komunikace. Chceme jasně ukázat, že naším záměrem je pozvednutí této lokality, která nyní slouží spíše jako smetiště a parkoviště pro mimopražské návštěvníky města. Podobně jako naše plánovaná rekonstrukce Jinonického zámečku, který je národní kulturní památkou, je pro nás nové uchopení Rezidence U Milosrdných věcí prestiže,“ uzavírá Vondřička.