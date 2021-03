Menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) vyslala do celé republiky 3834 členů armády, vojenské policie a 80 celníků. Tito lidé jsou vždy k vidění společně s policií a označeni jsou páskou, přičemž společným oddílům vždy velí policista.

Oprávnění mají stejná jako policisté. „Jsou zařazeni do hlídek, které mají na starost kontrolu vjezdu či vstupu do města. Vždy se jedná o smíšené hlídky. Nestane se, aby šla armáda, vojenská policie či celní správa samostatně,“ oznámil ředitel pražské policie Tomáš Lerch, jenž upřesňuje, že může krajské ředitelství vyslat do ulic metropole v jednu chvíli jen 300 policistů.

Podle Lercha mají vytipováno 32 stanovišť na vjezdu do Prahy, na velkých vlakových a autobusových nádražích. Jelikož si lidé vzájemně vyměňují informace o jejich pohybu na sociálních sítích, budou se stanoviště v průběhu následujících tří týdnů měnit.

„Uvnitř celého města probíhají kontroly na oprávněnost pobytu, pohybu a dodržování ochranných opatření a omezení maloobchodu i služeb,“ popsal nejzákladnější činnost Lerch.

Během pondělí, kdy Prahu hlídali pouze policisté, se uskutečnilo 6,5 tisíce kontrol nových protipandemických opatření. „Drtivá většina řidičů měla naprosté pochopení pro opatření. Chtěl bych je pochválit, jak strpěli kontroly,“ poděkoval Lerch.

Pondělní statistika: pokuta nepadla

Na periferii hlídky otočily sedmdesát vozidel. „Dotyční nejčastěji uváděli, že jedou nakoupit nebo neznají nová opatření. V tom případě jsme je poslali zpět do okresu, odkud přijeli,“ popsal ředitel.

Během prvních 24 hodin nepadla za neoprávněné překročení hranic okresu žádná pokuta. V příštích dnech už chtějí být muži zákona přísnější. Odkdy začnou padat tisícové pokuty, Lerch neprozradil.

„Informace o nových opatřeních jsou velmi dostupné, a tak už budeme přistupovat k sankcím,“ zdůraznil šéf. Všechny hlídky vyžadují písemné potvrzení od zaměstnavatele, čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.

„V případě potvrzení o zaměstnání budeme i nadále reflektovat i na elektronické. Je to dokument, který vystaví zaměstnavatel a po celou dobu trvání opatření je stejný. Nicméně doporučujeme písemnou podobu,“ dodal Lerch. V případě cesty na čestné prohlášení vyžaduje hlídka jen písemné potvrzení.