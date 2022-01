Podle policie hrozí riziko teroristického útoku na Pražský hrad. Kontroly nebyly zrušené ani na Štědrý den. Ten, kdo vyrazil na půlnoční mši do katedrály sv. Víta musel projít bezpečnostní branou a ukázat obsah svých kapes.

Podle Laciny jsou opatření zbytečná. „Napsali jsme už třetí dopis prezidentu Miloši Zemanovi, aby z titulu své funkce inicioval odstranění zátarasů a plošných kontrol návštěvníků Pražského hradu. Areál Pražského hradu patří české veřejnosti, ne několika vykukům bez bezpečnostní prověrky,“ uvedl Lacina. První dopis politici poslali Zemanovi už na konci roku 2018.

Hradní kancelář ale tvrdí, že ona kontroly neprovádí a pouze dodržuje doporučení policie. „Bezpečnostní kontroly na vstupech provádí Policie České republiky na základě vlastní analýzy rizik z května roku 2021,“ uvedla kancelář a autory výzvy zároveň označila za dezinformátory.

„Kancelář prezidenta republiky doporučuje všem neúspěšným účastníkům pokusu o puč vůči prezidentu republiky v době nemoci prezidenta, aby při výběru dalších témat útoků vůči prezidentu brali v potaz fakta, a nikoli pouze snahu o vlastní zviditelňování v médiích a na sociálních sítích,“ stojí ve vyjádření Hradu.

Senátor Růžička s touto odpovědí nesouhlasí. „Samozřejmě víme, že se opírají o vyjádření bezpečnostních složek, které o kontrolách rozhodují. Ale nepochybuji, že v tomto je ze strany Pražského hradu vyvíjen nátlak. To, co se na Hradě odehrává, se děje od doby, kdy se tam objevily červené trenýrky. Do té doby neměl nikdo nejmenší chuť a zájem tam nějaké kontroly dělat,“ reagoval Růžička.

Protest umělecké skupiny Ztohoven proti politice prezidenta Miloše Zemana se odehrál 19. září 2015, kdy její členové na Pražském hradě stáhli prezidentskou standartu a vyvěsili místo ní velké červené trenýrky. Bezpečnostní kontroly při vstupu do areálu Hradu byly zavedeny v létě 2016. Částečně byly zrušené minulý rok, po velikonoční přestávce se ale opět vrátily.

Mluvčí policie Kateřina Rendlová v tiskové zprávě potvrdila, že kontroly má na starosti policie. „Nastavení bezpečnostních opatření na Pražském hradě a jejich opodstatnění souvisí vždy s aktuální bezpečnostní situací ve světe i ve vnitrozemí,“ uvedla Rendlová.

Podle ní mohou na Hradčany zaútočit teroristé. „Pražský hrad byl Bezpečnostní radou státu vyhodnocen jako vysoce rizikové místo nejen pro mimořádně vysokou koncentraci osob představujících takzvaný měkký cíl, ale především pro svou výraznou symbolickou hodnotu coby sídla hlavy státu. A to bez ohledu na fakt, zda se v něm fyzicky hlava státu nachází, či nikoliv,“ tvrdí Rendlová. Konkrétní bezpečnostní rizika ale nespecifikovala.