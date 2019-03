„Nově vzniknou zóny placeného stání v části Dědiny, v oblasti Ořechovky a v další části Hanspaulky. Požadavek Prahy 6 potvrdila komise rady hlavního města pro parkování,“ informovala začátkem března šestá městská část na webu s tím, že ke spuštění by mohlo dojít na konci léta.

Podle radničních stránek je zavedení zón do nových oblastí kompromisem mezi požadavkem Prahy 6 a finančními možnostmi hlavního města pro letošní rok. „I nadále požadujeme zavedení zón v celé Praze 6. Pro letošek se podařilo vyjednat alespoň část, a to v oblastech, kde je aktuálně problém s parkováním největší,“ uvedl Jiří Lála (ODS), místostarosta pro dopravu.

Praha se sjednocením zón nepočítá

Nedávno zveřejnila i Praha 10 výsledek studie. „Parkování v Praze 10 je katastrofa,“ prohlásil Filip Humplík (ODS), vršovický místostarosta pro dopravu. Radnice podle Humplíka o zavedení určité formy parkovacích zón do budoucna uvažuje. Praha 9 se připojí v první etapě v Libni a ve Vysočanech. Zatím zde lidé parkují ve smíšených zónách, které jsou označeny fialovou barvou. Na rozdíl od modrých zón zde mohou auto nechat kromě rezidentů také návštěvníci či živnostníci.

Někteří motoristé žijící v hlavním městě si stěžují, že neexistuje prostupnost mezi jednotlivými rezidentními zónami - tedy, že parkovací oprávnění pro Prahu 3 neplatí v žádné jiné městské části. „V tuto chvíli nepočítáme se sjednocením parkovacích zón do jedné velké nebo do dvou s vymezením centra,“ napsal na sociální síti v diskuzi s občany primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Osm monitorovacích autíček

Parkovací zóny byly v metropoli nejprve zavedeny v části Prahy 1 v roce 1996, kde se první snaha o regulaci dopravy objevila dokonce už v roce 1982. Systém bez parkovacích lístků začal fungovat v roce 2016 v nově zapojených zónách v Praze 3, 5, 6 a 8. Postupně se rozšířil na všechny zóny provozované magistrátem. Elektronický systém zajišťujte pro městskou Technickou správu komunikací (TSK) společnost Eltodo, která začínala se čtyřmi speciálními vozítky. Teď jich je dvojnásobek a další dvě autíčka slouží jako záložní v případě poruchy či nehody. Jedno stojí zhruba 1,5 milionu korun.

V praxi fungují autíčka s logem Eltodo tak, že pomocí kamer na střeše kontrolují SPZ zaparkovaných vozů, naskenují je a pak porovnávají s databází, aby se přišlo na majitele neoprávněně zaparkovaných aut. Případ se tak jako dřív, kdy sledovali parkovací karty a lístky za skly aut městští strážníci, řeší jako přestupek běžným způsobem. Eltodo má na starosti i parkovací automaty.

Firma se bojí vyzrazení tras

Jenže kromě vymáhání pokut by měla sesbíraná data sloužit také k tomu, aby mohla Praha vytvořit aplikaci pro řidiče, která by jim ukázala, kde se dá aktuálně zaparkovat. Jenže - jak upozornil Deník N - firmy nechtějí data poskytnout. „Městská společnost (TSK) má iracionální obavu, že když ta autíčka objíždějí město v předdefinovaných trasách, tak po zveřejnění dat by bylo jasné, kudy jezdí. Z mého pohledu je to problém, který se má řešit jinak,“ popsal listu pražský primátor.

Je fakt, že už teď se v některých částech hlavního města objevují triky řidičů, díky nimž se mohou vyhnout pokutě. Aniž by znali plán firmy Eltodo, zakrývají SPZ papírovými kartony. Smlouva uzavřená za vlády exprimátorky Adriany Krnáčové (ANO) každopádně společnost k poskytnutí dat nenutí. Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr však chce podmínky změnit.

„Problém je, že součástí smluv, které Praha má, není vždy klauzule o takzvané datové suverenitě. Některá data je pak z městských firem nebo jejich dodavatelů obtížné vylámat. Datovou suverenitu si chceme do budoucna vždy zařídit,“ řekl Deníku N primátor Hřib. Údaje z kontrolních vozů by byly podle představ koaličních politiků součástí datové platformy Golemio, kterou spustila magistrátní firma Operátor ICT loni v červnu. Jenže Hřibovu vizi o „chytré“ Praze problém s parkováním poněkud kazí.