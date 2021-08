„Vnímám se stále jako nováček,“ tvrdí komunální politička, která vystudovala pedagogickou fakultu a pak založila soukromé gymnázium. Má tři dospělé syny a jejím manželem je Zdeněk Zajíček, předseda zastupitelského klubu ODS na pražském magistrátu.

Kvůli rodinnému byznysu čelila kritice. Zajíčková však v době předvolební kampaně řeší hlavně bezpečnost. „Ze Smíchova Sherwood nebude,“ napsala v souvislosti s koncentrací drogově závislých lidí kolem Anděla, přičemž zmínila nechvalně proslulé Vrchlického sady u hlavního nádraží.

Tohle citlivé téma jste otevřela letos v březnu. Je tam nějaký posun?

Ze strany magistrátu moc ne. Myslím, že se snaží rozhodování přenést na městské části. Paní Johnová (radní pro zdravotnictví a sociální oblast za Prahu sobě – pozn. red.) říká, že se musíme jako starostové domluvit mezi sebou. Ale pro starostu je politická sebevražda, když na území městské části zřídí kontaktní centrum. Rozhodnutí musí přijít z magistrátu. Chceme proto se starostkou Prahy 2 Janou Černochovou (ODS) a starostou Prahy 1 Petrem Hejmou (My, co tady žijeme/STAN) v září uspořádat kulatý stůl s odborníky. Došla nám trpělivost, věříme, že díky spolupráci bude tlak na příslušné orgány větší.

Zástupci kontaktních center ovšem tvrdí, že „ghetta“ problém nevyřeší. Co vy na to?

Souhlasím. Trend je naopak síťování, což je vytvoření většího počtu kontaktních center po celé metropoli. Klienti nebudou tolik upoutávat pozornost na jednom místě. Způsob řešení je popsán několik let, ale vždy skončí jen na papíře. Spolky Sananim a Progressive dělají úžasnou práci, jenže mají hodně klientů a jejich péče nemůže být komplexní.

Mohl roli sehrát i covid-19, kdy se veškerá pozornost politiků soustředí na prevenci a očkování?

Ano, ale tohle je časovaná bomba. Doba koronavirová může přinést zhoršení situace, lidé ztratili práci, rychleji se dostanou na dno. Přibývá drogově závislých. Ale my nemáme nástroje.

Info

Renáta Zajíčková se narodila 17. srpna 1967 v Praze. V roce 1991 absolvovala studium oboru český jazyk a základy společenských věd na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde v roce 2004 dokončila navazující studium pro vedoucí pracovníky ve školství. Před komunálními volbami v roce 2018 kandidovala za ODS do zastupitelstva Prahy 5. Ve volném čase má ráda tanec, sport a relaxuje u dobré knihy.

Říkáte, že ráda obrušujete hrany. Jak se vám to povedlo na radnici? Piráti dodnes hovoří o změně vládnoucí koalice jako o převratu. V případě odvolaného starosty Pavla Mazura se zase psalo o neschopnosti.

Byla to spíš neznalost komunální politiky. Možná měli dobrou vůli, ale nebyli ochotni naslouchat zkušenějším. Kandidovali spolu se Sdružením nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5), což byl kontrast mladých progresivních lidí oproti starým pardálům. Jejich spor se začal promítat do vztahů uvnitř celé koalice. Ta ve složení ODS, ANO, TOP 09, STAN a právě SNOP 5 teď funguje velmi dobře. Mám dobré vztahy i s předsedou kontrolního výboru Štěpánem Rattayem z Pirátské strany. Ale každá změna otřese celým úřadem. Myslím, že se mi podařilo za ty dva roky otevřít radnici hlavně v oblasti komunikace k občanům. Praha 5 byla zakonzervovaná.

Teď vám však roste konkurence v podobě Prahy 5 sobě, kterou založil magistrátní zastupitel Pavel Světlík, že?

Praha 5 sobě pod vedením pana Světlíka vnáší do veřejné diskuze zbytečně agresivní rétoriku. Voliče hledají tak, že lidi rozdělují a snaží se působit jako bojovníci za dobrou věc. Radnice je pro ně nepřítel a věci jsou pro ně buď černé, nebo bílé, takže nejsou schopni kompromisu. Není to nic nového, i tak se dá dělat volební kampaň. Na druhou stranu jsem ráda, když se věcně diskutuje a objevují se i protinázory. Já razím cestu obyčejné lidskosti a spolupráce. To jim schází, stejně jako dříve scházely zkušenosti Pirátům. S těmi se mi dnes naopak spolupracuje dobře.

Po konci kontroverzního starosty Milana Jančíka (dříve ODS) v roce 2010 nevydržel nikdo v čele radnice celé volební období. Radek Klíma (TOP 09) skončil předčasně dokonce dvakrát. Čím to je?

Přemýšlela jsem o tom, protože nestabilita má dopad na fungování úřadu. Nevstupovala jsem do jednoduchého prostředí. Praha 5 má pestrou směsici obyvatel – je tu dělnická část, měšťanské domy, luxusní vilové čtvrti i velká sídliště. A podle mě proto taky generuje politiky z různého těsta. A pak jde právě o hledání rovnováhy.

Od roku 2016 jako tajemník pracoval Josef Žebera, který byl letos spolu s dalšími obviněnými odsouzen k podmíněnému trestu za zpronevěru. Od starostů z různých stran navíc pobíral vysoké odměny. Kdy jste si uvědomila, že není něco v pořádku?

Už jako místostarostka jsem zaznamenala, že ten člověk radnici neřídí. Ale úřadu šéfoval dlouho a uměl některé věci dobře kamuflovat. Že je problém větší, jsem zjistila až jako starostka. Pak jsem zastropovala odměny. Fiktivní smlouvy a další trestnou činnost začala řešit policie.

Ale vyplatila jste tajemníkovi Žeberovi osm platů (necelý milion korun), abyste ukončila pracovní poměr dohodou. Nešlo to vyřešit jinak?

Muselo to být rychlé a tohle se nám zdálo jako nejúčinnější. Ze zákona nemohu tajemníka úřadu odvolat, to může jen magistrát. Nakonec se řešení ukázalo jako správné, peníze jsou vráceny městské části.

Jakou máte motivaci kandidovat do Sněmovny?

Jako starostka mám blízko k lidem, což mě baví. Chci do parlamentu přinést běžnou realitu, která trápí občany. Chci hájit zájmy samosprávy. Protože rozumím školství, tak bych chtěla ovlivňovat vývoj vzdělávání a také chci posílit ženský prvek ve vysoké politice.

Zůstanete v případě zvolení dál v komunální politice?

Proč ne? Dokážu si souběh funkcí představit a myslím, že je to ku prospěchu Prahy 5. Ale nechci obětovat rodinné zázemí politice. Užívám si vnoučata. A pokud ucítím, že mě práce omezuje, tak to zvážím.

Co vám řekl ke kandidatuře manžel?

No… asi z toho měl radost. (smích) Vždy byl rád, když jsem měla úspěchy. Myslím, že mi věří. Celá rodina mě podporuje. Ale znovu opakuji, že politika není celým mým životem.

O zastupiteli Zajíčkovi se spekuluje jako o možném kandidátovi ODS na primátora. Věříte svému muži?

Stoprocentně. Vím, že by to zvládnul. Ale jestli bude kandidovat a jestli ho vůbec někdo navrhne, to je ve hvězdách.