Symbolem zvůle Státní bezpečnosti (StB) se v Praze stala od 70. let minulého století budova v Bartolomějské ulici, kde byli vyslýcháni skuteční i domnělí odpůrci režimu.

Temná éra policejního komplexu v Bartolomějské začala už krátce po válce. Ve zdejší věznici, která fungovala do začátku 60. let, živořili vedle skutečných „kriminálníků“ političtí vězni. Bartolomějská ovšem nebyla zdaleka jediným místem, kde politická policie trýznila lidi, které podezírala z protistátní nebo politické trestné činnosti. Pověst asi nejbrutálnější vyšetřovny StB z přelomu 40. a 50. let má takzvaný hradčanský Domeček.