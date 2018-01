Kongresové centrum bude do neděle patřit mistrům kouzel

Pražské kongresové centrum bude od dneška do neděle 14. ledna patřit kouzlení. Své triky tu předvede sedm kouzelníků ze skupiny The Illusionists. Mágové se vracejí do české metropole po čtyřech letech v rámci evropského turné a divákům slibují show, ve které nebudou chybět jevištní iluze, čtení myšlenek či eskamotérské úniky z pout a vodních pastí.

Sedmičku kouzelníků tvoří šest mužů a jedna žena. Mezi nimi je i vítěz soutěže Britain's Got Talent James More, který v předtočené upoutávce nechá před diváky zmizet kávu z papírového kelímku. Naproti tomu výherce francouzské talentové show Enzo na videu gestem zapaluje sirky. ČTĚTE TAKÉ: Více než sto let navštěvují Pražané biograf, vůbec první otevřel kouzelník Mistr karetních triků i levitace Mezi kouzelníky se objeví i Leonardo Bruno z mexické kouzelnické rodiny a Ital Andrew Basso, který bývá označován jako nástupce legendárního Houdiniho. Je totiž specialistou na úniky z uzavřených prostor. V rámci dvouhodinového představení se českému publiku představí i jihokorejský mistr karetních triků Yu Ho-Jin, kouzelnice Josephine Leeová, která předvede levitaci. Nebude chybět ani Luis De Matos, který prý s týdenním předstihem dokázal předpovědět výherní čísla portugalské loterie. ČTĚTE TAKÉ: Desítky kouzelníků vyšly vstříc Harrymu Potterovi

Autor: Redakce