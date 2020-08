V pondělí začne jedna z největších letních uzavírek v Praze. Týkat se bude rušné Koněvovy ulice. Ta už od konce června prochází postupnou rekonstrukcí.

Rekonstrukce Koněvovy ulice na pražském Žižkově. | Foto: TSK Praha

Až dosud byla ale vždy částečně průjezdná. To se od pondělí změní. Do úseku mezi Rokycanovu a Prokopovu ulici se už auta nedostanou. Průjezd zde bude přitom uzavřen až do října.