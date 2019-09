Zakrytí Koněvovy sochy iniciovala Praha 6 kvůli incidentu, který se odehrál v noci z 21. na 22. srpna, kdy neznámý vandal polil pomník rudou barvou a na podstavec napsal „Ne krvavému maršálovi! Nezapomeneme“ a letopočty připomínající rozporuplnou dějinnou úlohu důstojníka Rudé armády především po konci druhé světové války.

„Chtěli jsme sochu sice před barvami chránit plachtou, to se však ukázalo téměř až jako kontraproduktivní, a protože se nachází zcela volně ve veřejném prostoru, byla po vyčištění opatřena alespoň ochranným nátěrem,“ citoval mluvčího radnice Ondřeje Šrámka web České televize v pondělí, kdy krátce po skončení demonstrace odpůrců zakrytí sochy začali pracovníci s „odhalováním“ Koněva.

„Za posledních několik dní evidujeme celkem osm incidentů kolem sochy Koněva, kdy sedm z nich bylo oznámeno jako přestupek proti majetku správnímu orgánu,“ uvedl pro ČT mluvčí pražské policie Jan Daněk. „V jednom případě je věc evidována jako přestupek proti majetku, kdy je neznámý pachatel, proto věc nebyla oznámena,“ doplnil Daněk.

Jedním z řečníků na pondělní akci byl také mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček, který o den později ve vysílání pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDNES.cz zopkoval, že nehodlá připustit odstranění sochy. Starosta Ondřej Kolář (TOP 09) totiž chce jednat s Ruskou federací o přesunutí na zahradu nedalekého velvyslanectví a po - podle jeho slov „nechutných“ - útocích na jeho rodinu bude zřejmě prosazovat nahrazení Koněvovy sochy „neutrálním“ památníkem rudoarmějců. Městské části už se podle starosty ozvalo několik zájemců o Koněva z celé republiky.

Poutní místo extremistů

„Stalo se z toho poutní místo extremistů. Mrzí mě, že se jich pan prezident zastává,“ prohlásil starosta Kolář v Rozstřelu a zmínil, že v Bubenči se sešli kromě Ovčáčka či Jaroslava Foldyny (ČSSD) a komunistických politiků také příznivci krajně pravicové dělnické strany, účastníci mávali vlajkami s hvězdou, srpem a kladivem - tedy symboly diktátorského režimu v Sovětském svazu - a na triku měli azbukou napsáno „Za Stalina!“.

Mluvčí Ovčáček starostovi oponoval s tím, že rudý prapor byla bojová zástava Rudé armády, s níž se slaví například v Izraeli konec druhé světové války. „Nebýt Koněva, byl by dokončen holokaust, zničen český národ, vyvražděn a vystěhován,“ řekl Ovčáček s tím, že se zapojil do celé věci kvůli 27. lednu 1945, kdy právě Koněvem vedená vojska osvobodila koncentrační tábor v Osvětimi. „To je natolik důležité, že budu sochu bránit, dokud to půjde.“

Kolář však zmínil, že i kvůli Ovčáčkově twitterovém příspěvku, v němž starostu Prahy 6 nazval „lidskou zrůdou“, se rozjela kampaň, kvůli níž by byl nejraději, aby Koněvova socha zmizela: „Kvůli kusu bronzu je mi vyhrožováno smrtí.“ Starosta dokonce dostal policejní ochranu.

Někteří obyvatelé Dejvic a okolí na Kolářovu podporu sepsali petici, v níž navrhují stejně jako starosta nahrazení Koněva připomínkou všech osvoboditelů. „Pomník maršála Koněva, vystavěný v roce 1980, v žádném případě nelze považovat za výraz spontánního vděku obyvatel Prahy za osvobození od nacismu – v roce 1980 šlo již výhradně o symbol poroby Československa sovětským impériem,“ píše se v textu s několika dalšími historickými fakty o „důležité opoře bolševického režimu“. Krátce po úterním poledni má petice něco málo přes tisíc podpisů.

O Koněvově pomínku se bude jednat na zasedání zastupitelstva 12. září. Opoziční Pirátská strana navrhuje uspořádat referendum. Radnice teď podle Koláře zjišťuje, kolik by veřejné hlasování stálo a kolik by muselo přijít lidí. „Pokud začneme kácet sochy, vrhneme se do pekla,“ řekl Ovčáček zastupující prezidenta Miloše Zemana. Mluvčí na závěr diskuzního pořadu přidal morální apel na zastupitele Prahy 6: „Vzpomeňte na Osvětim!“