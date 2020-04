Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) neprožívá zrovna šťastné pondělí – i díky stejnojmennému satirickému pořadu. Kolář kvůli exekuci loňského rozhodnutí zastupitelů městské části o odstranění sochy sovětského maršála Ivan Stěpanoviče Koněva čelí trestnímu stíhání, nechutným verbálním útokům, dokonce i vyhrožování smrtí. Starostu Koláře, který je momentálně v preventivní karanténě a úřad neřídí, veřejně dehonestoval rovněž prezident Miloš Zeman. Radnice nakonec musela některým občanům „vysvětlit vtip“ a uvést na pravou míru, co vyroste místo Koněvovy sochy.

Praha 6 nechala odstranit sochu sovětského maršála Koněva z náměstí Interbrigády. | Foto: Jan Lacina, místostarosta Prahy 6, facebook

Jako by nestačilo, že podobně jako minulý rok na podzim proruští aktivisté starostovi Kolářovi nadávají, posílají ho na šibenici či do gulagu na Sibiř. Olej do pomyslného ohně hněvu přilil ještě v nedělním rozhovoru v pořadu Press klub na Frekvenci 1 také prezident Zeman.