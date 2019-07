Stařičký, 71 let starý ponton, využívali až do úterního dopoledne na Císařské louce na pražském Smíchově strážníci Poříčního útvaru pražské městské policie. Nyní dostali zbrusu nový, moderní, protože stejně jako jejich kolegové na „zemi“ i oni na „vodě“ potřebují kvalitní technické vybavení. Nový ponton pořídila městská policie za necelých 11,5 milionů korun bez DPH.

„Poslední velká obměna technického vybavení proběhla v roce 2016, kdy strážníci dostali novou loď. Jednasedmdesát let starý ponton využívala pražská městská policie 11 let, a protože by další lodní osvědčení ke způsobilosti pro plavbu na vodě tento ponton nedostal, bylo nutné pořídit nový,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček.