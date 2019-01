Praha – Čtyři klisny koně Převalského úspěšně zvládly náročný transport z Prahy do Mongolska. Těsně po příjezdu je pracovníci pražské zoologické zahrady vypustili ještě za tmy do aklimatizační obory v národním parku Gobi B.

„Ve světlech aut mongolští rangeři vyložili bedny a nastavěli je vedle sebe. Před třetí ráno jsme se postavili k šubrům. Po měsících příprav, překonávání nespočtu úskalí a letu přes čtvrt zeměkoule se přiblížil okamžik, kdy se další čtyři koně Převalského rozběhnou po kamenité půdě své vlasti," popsal chvíle dojetí a úlevy ve svém zápisníku ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Koně byli na cestě 35 hodin, k tomu celou dobu uvěznění v transportních boxech. Po náročném osmnáctihodinovém letu z vojenského letiště Praha-Kbely a dvou mezipřistáních absolvovali ještě dvousetkilometrovou trasu na korbách nákladních aut. Z beden se na svobodu odebírali pomalu, únava byla znát.

„První box se otevřel. Nic. Až po několika okamžicích vyšla Xara do světel reflektorů a odkráčela do tmy. Následovala ji Anežka, pak přišla na řadu Greta a jako poslední opustila svůj přepravní box, v němž strávila asi šestatřicet hodin, Spela," líčil napínavé vypuštění na svobodu Bobek.

Klisny se vydaly na cestu již v pondělí brzy ráno, kdy je v aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově připravil na dlouhý let veterinář a chovatelé. Pak musely přestát letecký transport v armádním speciálu z Prahy přes Kazaň a Novosibirsk do mongolského Bulganu. Let koně snášeli dobře a přestáli i nejnapínavější moment - přistání na nezpevněné ploše polního letiště.

„Přistání CASY na nezpevněné dráze v Bulganu zapůsobilo na přihlížející, což byla podle střízlivých odhadů polovina veškerého zdejšího obyvatelstva, velmi silným dojmem. Stroj českého letectva se obloukem přiblížil, a jakmile se dotkl země, zdvihl se za ním ohromný oblak prachu. Jako z filmu!," přiblížil ředitel situaci. Zároveň ale dodal, že koňská posádka na palubě se svým člověčím doprovodem nepocítila při dosednutí výraznější otřesy.

Pozemní přeprava pak probíhala pomalým tempem. Konvoj navíc přerušila porucha jednoho z vozů, kterou již nebylo možné opravit. Chovatelé museli přeložit koňský náklad z jednoho nákladního auta na druhé. Za jízdy pak zvířata chladili a často kontrolovali.

Nyní si budou koníci pod stálým dohledem mongolských rangerů postupně zvykat v ohradě na místní podmínky a potravu. Až se aklimatizují, čeká je vypuštění do otevřené rezervace. Konečný návrat do divoké přírody!