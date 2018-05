Konec vyhazování potravin. Nevyužité jídlo přineste do nových komunitních lednic

Zabránit plýtvání a pomoc lidem v nouzi. To je cíl nových tří lednic v komunitních centrech v Praze. První zprovoznili v Praze 8, a to v Komunitním centru a zahradě Kotlaska. Další by měly na jaře začít fungovat na Žižkově nebo v Holešovicích.

Do lednic mohou lidé darovat jídlo pro potřebné. Jde zatím o pilotní projekt, který má na jedné straně zabránit plýtvání s potravinami a na straně druhé pomoci například seniorům nebo matkám samoživitelkám. „Pokud se osvědčí, počítá se s jeho rozšířením," uvedla manažerka projektu Veronika Doubnerová. S myšlenkou komunitní centra nepřišla do české metropole jako první. Už před dvěma lety si založil veřejnou lednici u svého podniku na Pankráci provozní kavárny Na půl cesty Radek Wollmann. Úplně původní nápad ale přišel z Británie a Španělska, kde lednice spustili už v roce 2012. Poté následovala Indie, Nový Zéland a Německo. Jenom ve Velké Británii funguje zatím 31 komunitních lednic, dalších 30 je připravováno na spuštění. Mezi loňským listopadem a letošním lednem se podle projektové manažerky britské sítě lednic Hubbub Catherine Darraghové podařilo přerozdělit 21 521 kilogramů potravin. Kontrola potravin Konec plýtvání a dávání jídla potřebným je dobrý nápad, ale co s jídlem zkaženým? Toho se bát nemusíte. O nově vzniklé lednice se v komunitních centrech budou starat jejich koordinátoři. Ti tak zajistí, že se v nich nebude nacházet zkažené jídlo či potraviny s prošlým datem spotřeby. „Lednice jsou veřejně přístupné. Každý si tam toho může vzit, kolik chce," vysvětlila Doubnerová. Koordinátor by měl současně provést takové kroky, aby předcházel zneužívání systému. A to třeba aby někdo přicházel každý druhý den a celou lednici vybral. „Ale pokud by nebyl nikdo rychlejší, tak mu také bránit nebudeme," doplnila manažerka projektu. Kromě Komunitního centra a zahrady Kotlaska, které se nachází na Palmovce, se v metropoli otevřou ještě dvě další lednice. A to v Holešovicích a na Žižkově. Organizátoři ale ještě nemají uzavřené smlouvy s provozovateli. Proto přesná místa nezveřejnili. Tyto dvě ledničky by měly začít fungovat od léta. Čech za rok vyhodí 80 kilo jídla Podle průzkumů až dvě pětiny Čechů vyhazují jídlo několikrát do měsíce. Za rok tak podle Veroniky Doubnerové skončí v koši kolem 80 kilogramů jídla na osobu. V přepočtu to představuje až 20 tisíc korun. V Evropské unii je ale průměr hmotnosti vyhozených potravin skoro dvojnásobný. Aktivit, jak zamezit plýtvání potravin, je v České republice více. Například obchodní řetězce začaly před několika lety nabízet ovoce a zeleninu nestandardních tvarů. Tyto plody by v minulosti neprodávaly, zelenina by z estetických důvodů skončila nesklizená na polích.

Autor: Michaela Lišková