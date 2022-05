Hlavní město se má v příštích letech zaměřit na podporu inovativního vzdělávání. Sbírat a analyzovat chce také lépe městská data pro řízení města. Cílem je přilákat zahraniční investice do výzkumu a vytvořit nové pracovní příležitosti.

Podle pražského zastupitele Jaromíra Beránka (Piráti), který je předsedou výboru pro IT a Smart City, je technologický hub zatím pouze vize. Podpořit má setkávání vědců a výzkumníků se studenty, startupy a zástupci města a neziskovek. Děti by se zde mohly učit přirozenou cestou o vědě a práci vědců a přitom hledat možnosti budoucího uplatnění.

„V Brně či Ostravě taková místa mají. Pro mladé lidi, kteří zvažují svůj vlastní byznys je totiž jednodušší se nechat zaměstnat. Inovační scéna je tady velmi roztříštěná, neznamená to, že tady je málo laboratoří či jiné infrastruktury. Nejsou ale na jednom místě. Nejlepší vynálezy vznikají tam, kde se mohou potkat s lidmi s dalších oborů,“ říká Beránek.

Inovační institut minulý týden uspořádal v budově Máj na Národní třídě konferenci Inovační vize Prahy 2030, kde se spojili kreativci, klíčoví hráči z byznysu a představitelé hlavního města. V panelových diskuzích otevřeli šest zásadních témat: AI & digitalizace, vesmír - věda a výzkum, kulturní a kreativní odvětví, inovace ve vzdělávání, urbánní inovace a podpora podnikání a inovací.

Podle pořadatelů Praha nemá být jen skanzenem turismu, nýbrž lídrem v oblasti technologií. „Aby Praha v roce 2030 nebyla jen místem, kam jezdí turisté z celého světa, nýbrž centrem, které přináší vědu a technologie, ze kterých se odvíjí spousta pracovních míst,“ přeje si Bohumil Kartous, šéf Pražského inovačního institutu.

Ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous.Zdroj: Pii

„Praha bude mít větší potenciál, větší podnikavost. Nepatří sem jen podnikání pro zisk, ale ochota mladých lidí pouštět se do svých vlastních nápadů a nést zodpovědnost. Míra takového nasazení je pak poměrně veliká, přináší nejen ekonomický úspěch ale i životní uspokojení,“ míní Kartous.

Podle něj se do roku 2020 potenciál inovací v Praze využíval nedostatečně. Chyběl přesah do zahraničí, systém práce s talenty nižších škol, motivace vysokoškoláků pro práci v inovacích a kvalifikovaní zahraniční pracovníci se v metropoli obtížně ucházeli o práci. Praze také hrozilo, že o zásadní evropské zdroje pro financování výzkumu, vývoje a inovací přijde. Proto před dvěma lety vznikl Pražský inovační institut, jako poslední centrum svého druhu v Česku republice, obdobná místa v ostatních krajích už po mnoho let fungovala.

Do toho!

V Pražském inovačním institutu zatím probíhají projekty, které jsou hrazené z více než 90 procent z evropských zdrojů. Zbytek přispívá Praha. Na celkem devíti platformách vznikají nápady na podporu inovací v různých oblastech a směrech. Například v rámci programu DoToho! mohou malí a střední podnikatelé z Prahy bezplatně získat dvacet hodin konzultací a mentoringu. Největším projektem je Implementace krajského akčního plánu za více než 350 milionů korun se školami, univerzitami a neziskovými organizacemi, v rámci něj probíhají například i příměstské vzdělávací tábory, jazykové kurzy či kariérové poradenství.