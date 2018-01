Konec pohody. Fotbalistům začínají zimní galeje

Sváteční volno skončilo, fotbalistům začíná nejneoblíbenější část sezony zimní příprava. Zatímco fanoušci ještě dojídají poslední zásoby vánočního cukroví, hráče pražské ligové čtyřky čeká váha, která trenérům řekne, jak kdo hřešil. Dnes se do zimního drilu pustí Slavia a Dukla, zítra Sparta, nejdelší volno dostali Klokani z Bohemians, kteří se v Ďolíčku sejdou až v pondělí.

Největší pozornost je upřena do Edenu, kde Jaroslava Šilhavého na trenérském postu vystřídal Jindřich Trpišovský. Největší otázkou jarní části nejvyšší soutěže samozřejmě bude, jak si ambiciózní kouč na novém působišti povede.

Úkol je hrát co nejvíc aktivně

Úkol je jasný. Zúžit kádr a zapracovat na ofenzivě. Podle zákulisních informací by klub mohla opustit dvojice zahraničních posil Altintop s Rotaněm, dlouho zraněný Švento zvažuje konec kariéry. Takřka neomezenou pravomoc ke složení realizačního týmu i hráčského kádru dostal nový sportovní ředitel Jan Nezmar.

Výhoda? Obnovil spolupráci s Trpišovským a spolu vyberou posily. „Navážu na cíle, které na Slavii jsou. Úkol je hrát co nejvíc ofenzivně a aktivně. Budeme se postupně seznamovat s týmem a cíl bude posunout těžiště co nejblíž k soupeřově bráně. Zjednodušeně řečeno útočit od první do poslední minuty, ať už s míčem, nebo na míč, když ho mít nebudeme,“ má jasno Trpišovský o způsobu hry, který se bude snažit vštípit svým novým svěřencům.

Sparta: Stramaccioni hledá posily

Všichni fanoušci Sparty byli zvědaví na to, jak zareaguje vedení klubu na hodně nepovedený podzim, a řada z nich si přála odchod italského kouče Andrey Stramaccioniho. Zapomeňte.

Trenér dostal důvěru i do jarní části a jediná změna se udála v kanceláři sportovního ředitele klubu. Tento post totiž zaujme bývalý kouč Sparty Zdeněk Ščasný, jemuž bude pomáhat Tomáš Rosický, který se rozhodl ukončit svoji bohatou kariéru. A stejně jako v Edenu, tak i na Letné bude úkolem číslo 1 zredukovat mimořádně široký kádr.

Příchod do českého fotbalu byl náročnější

„Soupisku budeme redukovat. Očekávám, že budu mít k dispozici osmnáct, dvacet hráčů, a rád bych si vytáhl i některé hráče z akademie. Neříkám, že budou hned hrát, ale chci, aby si začali zvykat,“ řekl trenér Stramaccioni. Kritizovaný muž z lavičky uznal, že příchod do českého fotbalu byl náročnější, než si myslel.

„Pokud bych se mohl vrátit zpět, asi bych nenavrhoval příchod tolika cizích hráčů naráz. V Itálii a Řecku byla soutěž na rychlé přijetí cizích hráčů více připravená. Jsem si jistý, že všichni noví hráči jsou kvalitní, avšak ne pro všechny bylo snadné se srovnat s českým fotbalem. To byl jeden z důvodů, proč nám to na podzim nefungovalo,“ dodal.

Opožděným vánočním dárkem může být příchod rumunského středopolaře Nicolae Stanciuho (nezářil v Anderlechtu). Sparta o něj měla velký zájem už dříve. Kromě zeštíhlení kádru je možné, že Sparta opět zlomí rekordy v částce za přestup do české ligy…

Bohemians a Dukla: v klidu, ale vážně

V poněkud klidnější atmosféře se vrhnou do zimní přípravy fotbalisté Dukly, a to již dnes, a Bohemians, kteří mají ještě celý tento týden volno a plní individuální plány. Spokojenost s první polovinou sezony panuje zejména v Ďolíčku. Sedmá příčka podzimní tabulky je pro tým, který řada odborníků pasovala na sestup, skvělou vizitkou.

Naopak více se čekalo od Dukly, jež se potýkala s výraznější obměnou kádru, a desátá příčka s devatenácti body určitě není to, s čím mohou být na Julisce spokojení. „Tým prošel velkou přestavbou a velmi to narušilo kvalitu hry, kterou se Dukla vždy prezentovala. V zimě, doufám, uděláme pokrok, abychom efektivitu a nebezpečnost do pokutového území zvýšili,“ přibližuje plány Dukly pro zimní přípravu trenér Jaroslav Hynek.

Galeje začínají.