Praha - Policie dnes odvolala pátrání po zpěvačce Ivetě Bartošové, kterou hledala od soboty. ČTK to bez bližších podrobností řekla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. Pouze doplnila, že policisté ví, kde sedmačtyřicetiletá zpěvačka v současné době pobývá, a jsou s ní v kontaktu.

Zpěvačka Iveta Bartošová. | Foto: ČTK/Kartal Aleš

Policisté vyhlásili pátrání po zpěvačce poté, co její přítel Josef Rychtář podal trestní oznámení „kvůli únosu Ivety Bartošové", a to na devětatřicetiletého Zdeňka Macuru. Podle médií se tak stalo poté, co Macura Bartošovou ve středu večer vyvedl z jejího domu v Uhříněvsi a pak s ní odjel neznámo kam.

Policie proto vedle Bartošové začala hledat i Macuru, státní zastupitelství ale v úterý rozhodlo o jeho vyřezaní z veřejně přístupné databáze hledaných, pominulo totiž podezření z trestné činnosti. Dnes byla z databáze vyřazena i Bartošová.

„Důvody vyhlášení (pátrání po Barotošové) pominuly, proto policie odvolala pátrání," řekla k dnes tomu Zoulová.

Jedna z nejoblíbenějších zpěvaček české populární hudby 80. a 90. let Iveta Bartošová je trojnásobnou zlatou slavicí z let 1986, 1990 a 1991. V posledních letech je často objektem zájmu bulvárních médií.