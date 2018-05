Konec května bude v Česku velmi teplý, domnívají se meteorologové

U Kohouta P-7 Do restaurace v Praze 7 hledáme servírky a číšníky, kteří budou rádi pracovat v naší znovuotevřené restauraci nedaleko Veletržního paláce v Holešovicích. Pracovat budete krátký/dlouhý týden. Restaurace je zaměřená na českou kuchyni, lokální dodavatele a dobré české pivo.

Přijmeme milou a šikovnou floristku, do prodejny v Praze 7 - Letná. Praxe vítána. Podrobnější informace na uvedeném tel.:

Zákonodárci a řídící pracovníci L2 Network Security Support Engineer. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 50000 kč, mzda max. 90000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kont. os.: Kateřina Chalupová, Katerina.chalupova@dimensiondata.com, , Hledáme kandidáty, kteří budou zodpovědní za poskytování technické podpory, monitorování infrastruktury a řešení incidentů v oblasti síťové bezpečnosti (Network Security) na úrovni L2 podpory. Pozice obsahuje tzv. pohotovosti (on-calls), kdy zaměstnanec musí být k dispozici na telefonu i mimo pracovní dobu pro případ náhlé události/incidentu. Nutná je zkušenost s Cisco a plynulá angličtina., , Vzdělávání v rozsahu dle dohody s přímým nadřízeným, 5 týdnů dovolené, 3 tzv. Sick Days ročně, Náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti nad zákonem stanovenou výši náhrady mzdy do výše fixní základní mzdy po dobu dočasné pracovní neschopnosti až 21 dnů ročně, Notebook a mobilní telefon včetně datového tarifu dle firemních standardů, Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 1.000 Kč měsíčně (po zkušební době), Nadstandardní zdravotní péče (po zkušební době), Poukázky na stravování (Ticket Pro) v hodnotě 100 Kč s 55% dotací firmou, Občerstvení (káva, čaj, voda) na pracovišti zdarma. Pracoviště: Dimension data czech republic s.r.o. milevská, Milevská, č.p. 2095, 140 00 Praha 4. Informace: Kateřina Chalupová, .

Hledáme opravdové milovníky masa! Míst, kde se prodává maso, těch najdeš po Praze spoustu, ale jen jedno je to Pražské! Do práce nechodíme, že musíme, ale protože nás to baví. Teď už nám chybíš jen ty! Ozvi se nám: Vít Morkus.