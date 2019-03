Na počátku všeho je podle pražského magistrátu krok bývalého vedení města v roce 1995 - primátorem byl tehdy Jan Koukal (dříve ODS), který nahradil v květnu 1993 stranického kolegu Milana Kondra, sesazeného zastupiteli kvůli policejnímu vyšetřování. Politici tenkrát pronajali Pražskou tržnici na padesát let společnosti Delta Climatizer.

„Před deseti lety se spekulovalo o tom, že se areál promění v parcelu, na které vyrostou až osmipatrové bytové domy. Vedení pražského magistrátu tehdy poslalo na ministerstvo kultury žádost, aby byl celý areál vyňat ze seznamu kulturních památek. Ministerstvo kultury však odmítlo. Pouhé tři měsíce po negativním stanovisku ministerstva kultury firma Delta Climatizer změnila majitele a firma pod izraelskými podnikateli změnila název na Delta Center,“ píše v tiskové zprávě současný mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Nový primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti) prostřednictvím twitterového účtu pogratuloval kolegovi Pavlu Vyhnánkovi (Praha sobě), který má v radě jakožto primátorův náměstek na starosti finance. Hřib na začátku příspěvku položil řečnickou otázku: „Konec dozvuků divokých 90. let?“, narážel tak na často neprůhledné kšefty i propojení byznysu s politikou (nejen) v Praze.

Skončit by měl i Showpark

Firma Delta Center, s níž mají někteří nájemci včetně Showparku (provozovatele veřejného domu) uzavřenou smlouvu, musí do třiceti dnů vyklidit areál Holešovické tržnice. Právní zástupce žalované strany Petr Kolář serveru Aktuálně.cz sdělil, že firma nájem platila údržbou tržnice a výpověď z roku 2011 proto považuje za neplatnou. Praha tvrdí, že společnost měla do kulturní památky z konce 19. století investovat, ale že se tak nedělo.

Spor skončil u obvodního soudu, kde jej dostal přidělen soudce Karel Bogner. „Projednávání zdržoval natolik, až jej v průběhu let úplně zablokoval,“ uvedl mluvčí magistrátu Hofman. Bognerova nástupkyně Miroslava Trebatická dala nyní za pravdu zástupcům Prahy. Podle Aktuálně.cz je Obvodní soud pro Prahu 7 kvůli Holešovické tržnici zavalen tisícovkami žalob. Hlavní město by mohlo získat kromě výše zmíněné čtvrt miliardy ještě dalších 164 milionů korun, které kvůli sporům nájemci odesílali do soudní úschovy. Zatím není jasné, zda se Delta Center odvolá.

„Areál s prvky secese a novorenesance dnes symbolizují stánky s levnými tretkami a nevěstinec. Důvod je jednoduchý: politici tržnici v minulosti vzali Pražanům a pronajali soukromé firmě v podstatě na bianko šek. My jsme pevně rozhodnuti vrátit ji tomuto městu zpět a udělat z ní areál, jaké známe z jiných evropských metropolí. Holešovická tržnice bude moderní maloobchodní a zároveň kulturní, gastronomické a volnočasové centrum,“ plánuje náměstek Vyhnánek. Aktuální rozsudek podle magistrátu otevírá cestu k tomu, aby v Holešovicích skončili nájemci, kteří dělají městu ostudu.