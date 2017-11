Národní potravinová sbírka pomáhá potřebným

V Česku se v sobotu od 08.00 do 20.00 koná národní potravinová sbírka. V 750 obchodech mohou dárci zakoupit jídlo a drogistické výrobky a přímo na místě je věnovat potřebným. Zboží, které převezmou dobrovolníci v zástěrách s logem akce, poputuje do potravinových bank v regionech a do organizací na pomoc rodinám a seniorům v nouzi či do dětských domovů. V minulém roce se podařilo shromáždit 312 tun jídla a drogistického zboží.

Ve sbírkovém nákupním košíku mohou být masové a zeleninové konzervy, polévky v sáčku, cukr, luštěniny, těstoviny, rýže, olej, med, čaje, mouka, trvanlivé mléko, džusy, dětské výživy i sladkosti pro děti. Nákupní seznam s potravinami i drogistickým zbožím je ke stažení na stránkách www.potravinypomahaji.cz. Zájemci na webu najdou i mapu prodejen, v nichž se sbírka koná. ČTĚTE TAKÉ: Pracovali jako poslanci, teď jim budou dělat asistenty S jídlem se stále plýtvá Národní potravinovou sbírku pořádá platforma Byznys pro společnost s Armádou spásy, Nadějí, Charitou ČR a federací potravinových bank. Letos se koná pátý ročník akce. Pořadatelé chtějí nejen zajistit jídlo pro potřebné, ale také upozornit na plýtvání. Podle průzkumů až dvě pětiny Čechů vyhazují jídlo několikrát do měsíce. Za rok tak v odpadu skončí 115 kilo potravin na osobu, v přepočtu to představuje až 20 tisic korun. ČTĚTE TAKÉ: Azylový dům i jídelny. Praha pro bezdomovce chystá novinky I když Česko patří k zemím s nejnižším podílem chudých, pod hranicí příjmové chudoby loni podle údajů statistiků i tak žil milion lidí. Bylo to 9,7 procenta obyvatel, tedy stejně jako v roce 2015. Člověk se ocitne v příjmové chudobě, pokud nemá ani 60 procent mediánu příjmu. Loni pro jednotlivce částka činila 10.691 korun.

