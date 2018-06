Komunitní centrum a zahrada Kotlaska slaví první narozeniny

Dříve chátrající objekt a zanedbaný přilehlý sad se za rok proměnil k nepoznání. Komunitní centrum Kotlaska, které provozuje nezisková organizace Rubikon Centrum, je velmi aktivní a má již svou vlastní klientelu.

„Měsíčně Kotlasku navštíví až 800 lidí. Nabízíme prostory pro tvořivé dílny, workshopy i odborné semináře k osobnímu a profesnímu rozvoji. Na přilehlém pozemku naši komunitní zahradníci sklízejí první plody své práce,“ popisuje Dagmar Doubravová, ředitelka Rubikon Centra.

Právě Rubikon Centrum stojí za myšlenkou a realizací celého projektu. „Cílem otevření centra bylo a je spojit dohromady na jedno místo lidi, kteří šlápli vedle a hledají nový start, a běžnou veřejnost. Za rok činnosti jsme udělali velký kus práce. Máme samé pozitivní ohlasy, a to jak od našich klientů i Libeňáků. To vše bychom však nedokázali bez pomoci Prahy 8,“ pochvaluje si ředitelka Doubravová.

Brzy vznikne dětské hřiště

Právě osmá městská část má na otevření centra velký podíl. „Jsem nadšený, co se nám z tohoto zanedbaného a nevyužitého místa podařilo společným úsilím vybudovat. Kotlaska je kouzelným místem pro každého, kdo chce uniknout ruchu města a strávit čas v přírodě. Ačkoli je centrum zaměřeno spíše na dospěláky, je zde řada způsobů, jak zabavit i děti – například pískoviště či bazének, letos přibude i netradiční dětské hřiště,“ vyjmenovává místostarosta MČ Praha 8 Radomír Nepil.

Komunitní centrum se loni zapojilo do projektu participativního rozpočtu Moje Osmička s návrhem vybudování dětského hřiště. „Hřiště by mohlo stát už v tomto nebo příštím měsíci. I letos chceme této jedinečné příležitosti využít a podat návrh v rámci participativního rozpočtu. Zapojí se vzniklá komunita, která sama nejlépe ví, co jí u nás chybí a co by se dalo vylepšit,“ informuje Doubravová.

„Podíl na vytváření komunity v Libni má Kotlaska opravdu nezanedbatelný. Všechny její projekty podporují setkávání lidí různého věku, statusu a zázemí. Je to jedinečné,“ raduje se z působení centra místostarosta Nepil a pokračuje: „Díky Kotlasce máme první sdílenou lednici v Praze, nyní chystáme sdílenou dílnu, aby si každý mohl přijít opravit nebo vyrobit, co jeho domácnosti schází. V září bychom rádi oživili program koncertem.“