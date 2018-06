Komunistická minulost, aféra s městskými firmami. Kleslová: Očistila jsem se

V době, kdy se z hnutí ANO a vysokých postů postupně vytrácejí "tváře z předvolebních plakátů" jako Komárek, Telička či Stropnický, se jedna výrazná osobnost z okolí Andreje Babiše nejspíš vrací zpět na scénu. Radmila Kleslová figuruje na druhém místě kandidátky v Praze 10 pro podzimní volby. Její nominaci musí ještě schválit celorepublikový sněm ANO.

Radmila Kleslová.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

O Kleslové návratu do vyšších pater politiky informoval jako první server iRozhlas.cz. Někteří lidé hned na sociálních sítích velmi kriticky a negativně zareagovali a osvěžují případným voličům paměť.

Kleslová patřila mezi nejbližší spolupracovníky současného premiéra v demisi už na začátku Babišovy byznysové a pak i policitké kariéry. Jedním z důvodů by mohla být Kleslové komunistická minulost, která má společné body se šéfem hnutí ANO.

"Byla jsem holka z malého města, já jsem o žádné StB nikdy neslyšela," vysvětlovala kdysi komunální politička, právnička a lobbistka Kleslová pro server Aktuálně.cz. Každopádně v 80. letech se stala držitelkou služebního průkazu Státní bezpečnosti č. 240361. A práva studovala v Brně a v Praze.

Prý neměla tušení, kam vlezla. Pod dívčím jménem Bartheldyová v roce 1988 byla zařazena na 23. odbor rozvědky, což bylo utajené pracoviště zaměřené na verbování a výcvik špiónů do kapitalistického zahraničí.

Havla zvolili komunisti

Na tajné nahrávce zveřejněné twitterovým účtem Julius Šuman před několika lety Babiš o Kleslové hovoří takto: "Byla v rozvědce. Cvičili ji, aby byla žena špion, nejlepší špion na světě, blondýna." Babiš pak ještě dodává, že Václava Havla do prezidentského úřadu po Listopadu 1989 vlastně dosadili z Moskvy. "Havla zvolili ještě komunisti. Celý ten deal byl o tom: nezrušíte komunistickou stranu a my zvolíme Havla. Tak nech dou do p**i… Pravda a láska."

Kleslová se hájila, že nikdy nebyla blondýnou, natož špionkou. Argumentovala mimo jiné lustračním osvědčením z roku 1998. Bez ohledu na (trochu nejednoznačný) škraloup v podobě práce pro StB však 54letá žena z Vysokého Mýta a bývalá dlouholetá členka ČSSD rozproudila diskuze jinými kontroverzními tématy.

Na pozdim 2015 rezignovala na svou pozici ve vedení ANO kvůli angažmá v pražských firmách, od kterých pobírala nemalé odměny. "Už dva měsíce čelím štvavé kampani, která účelově poškozuje mé jméno, mou lidskou i odbornou pověst, a která v historii novodobé české politiky nemá obdoby," napsala tehdy Radmila Kleslová ve svém prohlášení.

Později se vzdala také postu starostky Prahy 10, zůstala pouze řadovou zastupitelkou městské části. Firmy po silné kritice spolupráci s Kleslovou také ukončily. Na vlivnou političkou bylo dokonce podáno trestní oznámení, ale stíhání zahájeno nebylo kvůli neodůvodněnému podnětu. Policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřovaly v kauze "trafik" i postup daných společností.

Kleslová popírala také kontakty na podnikatele a bývalou šedou eminenci ODS Tomáše Hrdličku, který se nedávno objevil na inauguraci prezidenta Miloše Zemana a přiznal vliv na dění v SPD a na lidi v pozadí Tomia Okamury.

Teď by se mohla Kleslová vrátit a vzhledem k předvolebním průzkumům by někdejší šéfka pražské buňky hnutí ANO mohla znovu ovlvivňovat dění na radnici "desítky". Vzhledem ke zkušenostem by mohla nahradit Adrianu Krnáčovou v roli nejmocnější ženy v metropoli.

"Oblastním sněmem a krajským předsednictvem byl schválen návrh kandidátky z Prahy 10, kde mohu potvrdit, že na prvních místech jsou pan (Jaroslav) Štěpánek, paní (Radmila) Kleslová a pan (Petr) David," řekl pro server iRozhlas.cz místopředseda pražského hnutí ANO Miroslav Nauč.

Nechme tomu čas

Současný zastupitel Štěpánek pak komentoval Kleslové účast na kandidátce hodně neurčitě: "Je to náš právoplatný člen, člen naší oblastní organizace a tohle já komentovat nebudu, jestli jsme s ní počítali, nebo nepočítali. Je to člen jako každý jiný. Nevidím v tom žádný problém v rámci naší organizace."

"Mám tady klienty, kteří by nebyli rádi, abych při jejich jednání odpovídala novinářům na dotazy. A připadá mi ten váš dotaz takový divný. Nebudu na to odpovídat," reagovala sama Kleslová na dotazy kolegů z webu Českého rozhlasu. Na žádost o rozhovor pro Pražský deník v pondělí po obědě zareagovala. "Očistila jsem se z nepravdivých nařčení," řekla Kleslová.

"Informace ještě nejsou na stole. Nechme tomu čas, až se to celé zprocesuje," odpověděl Jan Richter, hlavní manažer hnutí ANO. Návrhy kandidátek z celé republiky pro podzimní volby se Richterovi postupně dostanou "pod ruce". Všechny poté budou předány k projednání a schválení Výboru hnutí ANO.

Babiš problém nemá

Richter si uvědomuje, že Kleslové jméno budí u lidí emoce kvůli kontroverzní minulosti, avšak konkrétně její možnou nominaci hodnotit nechtěl a jen se usmál. "Tu kandidátku znám zatím jen z médií. Zároveň je potřeba respektovat rozhodnutí Prahy 10, které si ji umístilo na druhé místo," dodal člen vládního hnutí ANO. Hlavní boss Babiš na dotaz DVTV řekl, že s Kleslovou "problém nemá, protože se očistila."

"Paní Kleslová byla špatná starostka, která si na práci pro občany Prahy 10 vlastně ani nebyla schopná udělat čas. Se starostou (Vladimírem) Novákem (z ČSSD) se mnoho nezměnilo. Naší ambicí je skoncovat s touto bezradnou radnicí. Komentovat cizí kandidátky nebudeme. Lidé vystaví v říjnu politikům vysvědčení sami a spravedlivě," uvedla ve vyjádření pro Pražský deník Renata Chmelová, senátorka a kandidátka na starostku za koalici stran s názvem Vlasta.

Závěrem připomeňme, že Kleslová je veřejnosti známá také díky komickému omylu ve sporu o Peroutkův článek. V roce 2015 literární kritik Jaromír Slomek si vystřelil ze svých kolegů novinářů a udělal snadno odhalitelný podvrh výtisku Přítomnosti s článkem Hitler je gentleman, který stále hledá prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. List byl objeven v Čapkově vile a napálit se jím nechala právě i tehdejší starostka Prahy 10 za ANO. Vlevo dole, jak by řekl Miloš Zeman, zmíněný text nebyl.

O dalším Kleslové osudu podle všeho rozhodnou na podzim voliči z Vršovic a okolí.