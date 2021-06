Severní část hřbitova v Ďáblicích je podle zástupce organizátorského spolku Petra Marka místem posledního odpočinku dětí, které mnohdy žily jen několik dní nebo týdnů a ve věznicích zemřely většinou kvůli nedostatku zdravotní péče. Přestože na Dětském hřbitově v Ďáblicích je umístěno 43 náhrobků, na místě podle Marka bylo zesnulých dětí pohřbeno daleko více. Počet se však dosud nepodařilo zjistit.

Ďáblické pohřebiště je podle Marka masovým hrobem, kam byly umisťovány rovněž ostatky dospělých lidí za protektorátu a posléze i za komunismu. S odkazem na Vězeňskou službu ČR uvedl, že na místě by mohly být pohřbeny ostatky až 14 tisíc lidí, z nichž mnozí byli politickými vězni. Přesnější údaje nejsou k dispozici, údaje o pohřbívání podle Marka v minulosti zničil požár.

"Samotné pohřbívání rozhodně nebylo důstojné. Ostatky lidí se házely do šachet v zemi, přičemž v jedné takové šachtě jsou ostatky desítek lidí," popsal Marek. Doplnil, že totéž potvrzuje loni provedená archeologická sonda, kdy byla při pokusu o nalezení ostatků Zdeny Mašínové starší, odkryta jedna z šachet. Při průzkumu, na němž se Zdena Mašínová mladší v roce 2019 dohodla s vedením hlavního města, se ostatky její matky v hromadném hrobě nalézt nepodařilo.

Národní ostuda

Za národní ostudu označil Marek to, že dosud nebyl archeologický průzkum pražského hřbitova s výjimkou sond ve dvou šachtách, jejichž cílem bylo vyzvednout ostatky Mašínové starší a kněze Josefa Toufara. Za vzor dal Marek Varšavu, kde se exhumace s cílem odhalit totožnost pohřbených v masových hrobech provádějí několik let. "Polsko je příkladem, že to jde. V naší společnosti to nicméně nebylo považováno za tak důležité," řekl.

Pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě) již dříve uvedla, že magistrát se bude průzkumem hřbitova zabývat. Nové pietní úpravy by se v budoucnu ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů mohlo dočkat čestné pohřebiště na Ďáblickém hřbitově.

Ďáblický hřbitov vznikl před první světovou válkou. Nachází se na něm čestná pohřebiště obětí první světové války a rovněž obětí nacistické a komunistické diktatury.