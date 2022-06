Pražský STAN změnil kandidátku. Zmizeli z ní Plamínková nebo Hejma

„Jana Plamínková chce zodpovědně dotáhnout období náměstka, musí projít všechny Hlubučkovy tisky a pak se věnovat své městské části. Matador Růžička se chce věnovat svým Ďáblicím,“ řekl lídr kandidátky a náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček, který sestavení nového týmu představil jako svůj projekt.

Podle něj původní sestava neměla jeho důvěru. „Je to protiváha tomu, jak to direktivně řídil Petr Hlubuček. Chtěl jsem lidi, kterým věřím,“ přiblížil Hlaváček.

Mezi kandidujícími není ani zastupitel Prahy 4 Lukáš Zicha, který se s Hlubučkem osobně velmi dobře znal, například v červnu 2020 společně vyrazili na výlet na Sněžku. Zicha již dříve oznámil, že kandiduje v Praze 4 na starostu.

Posledního místa se vzdal režisér Jan Hřebejk, který se chce věnovat práci pro Prahu 5.

Hlubučkovy projekty pokračujídál

Hnutí tak překopalo svou kandidátku, kterou představilo letos v květnu, tedy před kauzou Dozimetr. Na té měla být dvojkou právě Plamínková, trojkou Hlubuček, páté místo měl mít David Dušek, který je nyní na patnáctém. Zmizel i radní Prahy 8 Tomáš Hřebík, mezi prvními deseti se udržel pouze Hlaváček a místostarostka Čakovic Kateřina Arnotová.

Hnutí vyškrtlo i místostarostu Prahy 10 Davida Kašpara, ten byl totiž v Praze 10 ze své funkce odvolán i se starostkou Renatou Chmelovou (za koalici Vlasta), jelikož byli údajně napojeni na Hlubučka.

Volební program se podle Hlaváčka musí ještě upravit, pokračovat se ale bude v projektech z Hlubučkova pera, například ve stavbě bioplynové stanice za přibližně miliardu korun. „Tu jsem celou prostudoval a považuji to za skvělý projekt. Je to přestavba, aby se mohl zpracovávat gastroodpad, což Praze chybí, měnili jsme kvůli tomu i územní plán,“ řekl Hlaváček.

Do koalice s Piráty, Spolu i Prahou sobě

STAN v Praze ještě donedávna fungoval společně s TOP 09 a KDU-ČSL v projektu Spojené síly pro Prahu, který už fakticky neexistuje, což Hlaváček ve středu potvrdil. „Byl jsem tehdy nominován za TOP 09 a my jsme to skončili, když jsme odvolávali Jiřího Pospíšila z funkce předsedy klubu, to byl ten okamžik,“ řekl Hlaváček.

K tomu došlo loni v květnu.„Je to prima strana,“ odpověděl na dotaz, zda se svou původní partají hodlá po volbách spolupracovat. Případnou povolební koalici ale nevyloučil s žádným demokratickým uskupením, které v zastupitelstvu nyní zasedá, tedy s Piráty, Prahou sobě a opoziční ODS, která jde do voleb v koalici s TOP 09 a KDU-ČSL s označením Spolu.

Menší výhrady má pouze k hnutí ANO. „Půjdeme s každou demokratickou stranou, když se ANO promění v demokratickou stranu, tak s ním půjdeme taky,“ řekl.