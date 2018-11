Kompostárna už „rozdává“. Pražského hnojiva jsou tuny

Pomocný kuchař Moderní značková restaurace The Pub Praha 6, ulice Čs armády 22 hledá pomocného kuchaře/kuchařku, se znalostí teplé i studené kuchyně, osobnost se zájmem o moderní gastronomii.

The Pub Praha 6 hledá kuchaře

Sekretáři (všeobecní) asistent ředitele Regionálního odboru (Praha). Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 24120 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Slezská č.p. 100/7, Praha, způsob přihlášení do výběrového řízení: životopis včetně motivačního dopisu zasílejte na e-mailovou adresu kariera@szif.cz, Náplň práce, Asistent je podporou pro ředitele Regionálního odboru a zajišťuje agendu na sekretariátě Regionálního, odboru Praha. Asistent také eviduje a rozděluje došlou a odeslanou poštu v DMS Podatelna. Zároveň, administruje docházku v programu OKbase a zajišťuje žádanky a převodky v IS SAP EKIS., Požadujeme, - střední vzdělání s maturitní zkouškou, - základní znalost poskytovaných podpor SZIF, Další informace, - termín pro přihlášení: do 8.11. 2018, - předpokládaný termín nástupu: 2.1.2019, Zaměstnanecké výhody8):, - systemizovanou platovou třídu 8., zařazení podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. ve znění, pozdějších předpisů, - pracovní poměr na dobu neurčitou, - 25 dní dovolené + 5 dní zdravotního volna navíc, - stravenky v hodnotě 100 Kč/odpracovaný den, - pružnou pracovní dobu, - přátelský a inspirativní tým odborníků, - mobilní telefon s neomezeným voláním a SMS včetně 1,5 GB internetu, - karta plná benefitů (měsíční příspěvek na sport, cestování, zdravotní péči, kulturu nebo, vzdělávání), - zprostředkování karty MultiSport. Pracoviště: Státní zemědělský intervenční fond - slezská, Slezská, č.p. 100, 120 00 Praha 2. Informace: Tereza Kašparová, .