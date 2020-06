Cestou se bude také moci kochat příjemnějším výhledem než dosud. Opravou totiž projde celá Komořanská ulice. Nová podoba komunikací včetně zastávek by měla být známa v příštím roce. Radnice Prahy 12 také požaduje, aby se pro část trasy využila trať bývalé železniční vlečky.

Městská třída místo přivaděče

Vypracování studie na přivedení tramvají do Komořan uložili pražští radní Institutu plánování a rozvoje (IPR). Ten nyní připraví zadání. Hotové by mělo být již v polovině letošního roku. Na základě toho pak dopravní podnik vypracuje samotnou studii, která by měla být hotová na konci roku 2021.

„Díky tramvajové trati vznikne v oblasti městská třída a ne rušný dálniční přivaděč. Kapacitní kolejová doprava dává velký smysl, protože bude v budoucnu ekologicky přepravovat Pražany z nové městské čtvrti v Komořanech a Modřanech,“ popisuje primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě).

Byty i loděnice

Ve čtvrti na jihu Prahy se aktuálně připravují velké projekty, které protnou zájmy obyvatel hlavního města a soukromého investora. V prostoru zaniklého průmyslového areálu Cukrovaru Modřany připravuje společnost Skanska projekt na novou zástavbu.

Vzniknout by zde mělo 763 bytů v sedmi bytových domech, multifunkční hala, loděnice a mateřská škola. Developer chce začít stavět příští rok a projekt dokončit kolem roku 2030.

Výstavbu v Komořanech dříve IPR nedoporučoval právě kvůli nedostatečné obslužnosti veřejnou dopravou. Díky připravovaným stavbám by se však situace měla zlepšit.