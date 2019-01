PRAHA - Redaktoři Deníku se rozhodli prověřit schopnost či ochotu špiček Evropské komise komunikovat s občany. Pokusili se elektronickou poštou oslovit jednotlivé komisaře s konkrétním dotazem. Výsledek nebyl nijak potěšující.

Z 27 komisařů nemají čtyři na stránkách uvedený ani kontaktní formulář ani kontaktní e–mail. Patří mezi ně také předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

V zákonné lhůtě 15 pracovních dnů nám odpověděly pouze tři komisariáty: dva česky a jeden anglicky. Osm komisařů smazalo e–mail zcela bez přečtení a ani od dalších jsme se jakékoli odpovědi nedočkali.

„EU neustále zveřejňuje různé bombastické programy, které jsou většinou megalomanskými představami úředníků. Jejich důsledkem je stále se prohlubující zaostávání Evropy,“ komentuje postup unie odborník na elektronizaci státní správy Vladimír Smejkal. Podobného názoru je také Edvard Kožušník z neziskové organizace E-stat: „Čím je výkon veřejné správy vzdálenější, tím více se snižuje veřejná kontrola a vzniká prostor pro liknavost úředníků.“

Otázky, které jsme komisařům kladli, se přitom týkaly každodenního života občanů. Zajímalo nás kupříkladu, jestli existuje univerzální rybářský lístek pro Evropu nebo zda neporušujeme předpisy, když si pro jídlo do jídelny nechodíme s předepsanou termoskou. Bez odpovědi zůstal i dotaz, kde máme hlásit podezření ze špatného hospodaření s unijními dotacemi. V Bruselu to zřejmě nikoho nezajímalo. Více c dnešním vydání Deníku na str.3