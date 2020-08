Odpověď je jednoduchá. Tento zákaz je rozumný a přiměřený. Mezi lidmi, kteří se chtějí bavit, a mezi lidmi, kteří chtějí spát (a mají odpor k ušním zátkám), má být uzavřen rozumný kompromis. Půlnoc je dobře zvolený čas.

Ti, kdo milují klid, by měli respektovat ve městě ty, kteří milují hukot. Nedávný případ právě na náplavce ukázal, že to neumějí. Chtěli vystrnadit z malicherných důvodů Avoid floating gallery. Už trochu legendární loď alternativní kultury.

Ti, kdo milují bujarou zábavu s nejkrásnějším výhledem na světě, by měli ukázat více tolerance. Žádný zákaz by snad ani platit nemusel. Když padne půlnoc, má se dát „volume doleva“.

Pokud to nedokážou, jsou stejně otravní jako notoričtí stěžovatelé. Město by mělo zákaz nejen vyhlásit, ale vynucovat jeho dodržování. Zároveň by se ale mělo mírně zamyslet nad tím, zda jsou nutné „bezalkoholové zóny“ i uprostřed dne. Vážně jsme v Americe, aby si člověk nemohl dát pivo na lavičce v parku?