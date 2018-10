Komedie, před volbami jde všechno. Otevřel se vestibul metra na Budějovické

Jižním vestibulem stanice metra Budějovická na lince C prošli cestující naposledy 18. ledna. Od úterý byl vstup a výstup směrem k ulici Antala Staška a Poliklinice Budějovická opět zpřístupněn. Terasa nad metrem však dál zůstává v havarijním stavu a lidé se vysmívají magistrátu, že tento krok učinil zrovna v týdnu před komunálními volbami.

Nejvíce ironických poznámek si vysloužil primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD), v jehož gesci je doprava v metropoli. Radní Dolínek napsal v pondělí na Facebook: „Na Budějovické už se rýsuje řešení, které nakonec zvládli lidé z Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP). Doufám, že zítra už bude průchod otevřen. Trvalo to neskutečně dlouho. Nezvládli to lidé, kteří to měli na starosti, ale naštěstí si poradili na dopravním podniku.“

Už v červnu přitom člen sociální demokracie sliboval, že se problematický vestibul zprovozní a cestující, kteří potřebují na polikliniku či na radnici Prahy 4, tak nebudou muset pasáž obcházet. Jenže Dolínek slib nenaplnil, nyní se snaží chybu svalit na koaličního partnera - tedy hnutí ANO, které má radního pro majetek.

Když dopravní podnik v pondělí večer informoval o příjemné novince, mluvčí Aneta Řehková upozornila: „Nadále zůstávají majitelem objektu uzavřeny průchody okolo tohoto vestibulu.“ Přitom pasáž (lidově „bazén“) mezi obchodním domem DBK a Českou spořitelnou patří právě magistrátu. Cestující tedy stále projdou staveništěm kolem podpěr terasy z metra do přilehlého obchodního centra DBK.

Uzavření pasáže se od začátku nelíbilo vedení DBK, které teď otevření vestibulu samozřejmě vítá, ale zároveň žádá zpřístupnění celé pasáže. S DBK město dokonce během výluky jednalo o odprodeji terasy. Na Dolínka a spol. tlačila také radnice Prahy 4. Magistrátu dokonce přikázalo ministerstvo dopravy, aby prověřil, jak inkriminované místo na Budějovické zabezpečit a otevřít lidem. Až minulý týden politici oznámili, že vybrali firmu, která sloupky podpírající terasu vymění. Nyní je celá věc v úředním procesu. Náklady na opravu by neměly přesáhnout pět milionů korun.

Na sociálních sítích však většinou zaznívají jízlivé komentáře: „Komedie. Proč to najednou jde? Protože volby. Před volbami je možné všechno.“ Někteří dokonce předpovídají, že po prvním říjnovém víkendu, kdy voliči vyberou nové členy zastupitelstva hlavního města, se Budějovická zase zavře. A cesta metrem se lidem opět zkomplikuje. Tak či tak – problém bohužel jen tak nezmizel.