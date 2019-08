Kolonový, Vršovický či Záběhlík? Pražané v anketě mostu vybrali zažitý název

Zipový, Kolonový, Krajánek nebo Záběhlík. To je výběr z návrhů, které se objevovaly v anketě Technické správy komunikací (TSK) pro název lanového mostu na Jižní spojce. Výsledek týdenního hlasování nijak nepřekvapil. Přes 85 procent respondentů se vyjádřilo pro neoficiální pojmenování lanový most. Stavba by se měla tedy nazývat Lanový most.

Pojmenování kvůli vzhledu stavby je však technicky nepřesné, neboť se jedná o zavěšenou konstrukci. Necelých 15 procent hlasujících se vyslovilo pro Vršovický most. Most na rozhraní Strašnic a Zahradního Města nad seřaďovacím nádražím Vršovice nese dosud neatraktivní název Y529-SDO-ČSD přes Mitas. Technická správa komunikací hledá jméno pro most. Bude Lanový, nebo Vršovický? Přečíst článek › Respondenti také přicházeli s vlastními návrhy. „Za nejoriginálnější, a přitom mající svoji logiku považujeme pojmenování po Vojtěchu Lannovi, který byl významným českým průmyslníkem, stavitelem a loďmistrem. Ostatně Lannova ulice je nedaleko sídla TSK směrem k ministerstvu dopravy. Nebyl by však Lanový, nýbrž Lannův most,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková. Upozornili na uzavírky Týdenní ankety na sociální síti se zúčastnila přibližně tisícovka Pražanů. „Nebudeme zastírat, že jejím primárním cílem bylo upozornit na uzavírku tohoto mostu, ale když jsme viděli, jaký vzbudila zájem, rozhodli jsme se udělat kroky k pojmenování mostu, které jako správci udělat můžeme,“ dodala Lišková. Uzavírky skončily o minulém víkendu. TSK nyní předá návrh na změnu názvu místopisné komisi magistrátu. Pokud ji schválí, musí ji ještě potvrdit rada hlavního města. Dopravní kolaps? Auta o víkendu neprojedou přes lanový most Přečíst článek ›

Autor: Pavel Kopecký