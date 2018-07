Kolonie netopýrů, výr i tchoř. Záchranná stanice přijala víc zvířat než loni

Záchranná stanice hlavního města Prahy se raduje z několika prvenství. Už po půl roce přijala víc zvířat než loni za stejnou dobu. Mezi 2611 živočichy 106 různých druhů byla například nejpočetnější kolonie netopýrů rezavých v historii. Pracovníci záchranné stanice v Jinonicích se starali poprvé také o několik mláďat.

Podle pondělní tiskové zprávy zveřejněné na webu se jedná o mláďata výra velkého, jezevce lesního, kuny lesní, krtka obecného, mývala severního, tchoře tmavého a hýla obecného. Oproti první polovině loňského roku stoupl počet "pacientů" záchranné stanice o 357 zvířat.

"Mezi přijatými pacienty nejvíce dominovali ptáci, především kachny, kosi a labutě. Ze savců se k nám hojně dostávali netopýři, zajíci a veverky. Z celkového počtu živočichů jsme ošetřili 1 425 dospělých a 1 228 mláďat," píše se v tiskové zprávě, která rekapituluje osudy zachráněných živočichů.

Kromě úspěšné péče o volně žijící živočichy se záchranná stanice zapojuje také do ekologické výchovy veřejnosti. Během prvních šesti měsíců roku 2017 se stanice účastnila 354 akcí, které navštívilo přes 15 tisíc zájemců.

Z větrací šachty rekonstruovaného domu v pražské Libni bylo zachráněno 199 netopýrů, kteří v pražské stanici přečkali zimu a za časného jara byli vypuštěni do Stromovky. "Přijali jsme také dvě výří mláďata, která se k nám dostala poté, co jejich matka nezvládla sehnat dostatek potravy. Jejich otce totiž srazilo auto a dostal se do péče záchranné stanice jako první. Samice zůstala na starost o sourozeneckou výří dvojici sama a péče o mláďata byla nad její síly. Hladová mláďata jsme ovšem nalezli a zachránili včas. V současné době se mají čile k světu a připravují se na vypuštění do přírody," prozrazuje stanice, kterou spravují Lesy hlavního města Prahy.

Mládě muflona z Thomayerovy nemocnice přišlo na svět se zlomenou nohou, takže nebylo schopné následovat svou matku. Pracovníci záchranné stanice mu však zlomenou končetinu ošetřili a pravidelně jej krmili. Mufloňátko nakonec získalo i náhradní matku a sourozence. Mládě se také dočká návratu do volné přírody.

Malý jezevec do záchranné stanice zase doputoval z Ďáblického háje. Nejspíš přišel o matku, a tak se hladový vydal za potravou sám. "Samičku jezevce jsme přemístili do venkovní voliéry, kde se v bezpečí a s dostatkem potravy připravuje na návrat do přírody. Ten ale proběhne nejdříve až koncem léta, kdy bude dost velká na to, aby v přírodě obstála," informují pracovníci.