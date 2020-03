Univerzita Karlova (UK) vydala v tomto týdnu prohlášení k nouzovému stavu, kde rektor Tomáš Zima žádá, aby studenti a hosté ubytování na kolejích důsledně sledovali svůj zdravotní stav a v případě komplikací ihned situaci řešili se zdravotníky. „Zároveň žádáme všechny ubytované, aby v maximálně možné míře dodržovali všechna bezpečností a hygienická opatření a chovali se zodpovědně vůči svému okolí,“ pokračuje text.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

V médiích se však objevila na základě informací agentury ČTK zpráva o tom, že o víkendu i v noci z pondělí na úterý se konala v třetím bloku Koleje Na Větrníku velká party.

Studenti, z nichž byli někteří z Itálie či Španělska (tedy zemí v Evropě nejpostiženějších infekcí COVID-19), neuposlechli podle mluvčího UK Václava Hájka ani výzvy městské policie. Hájek dodal, že na „oslavě“ bylo zhruba třicet až čtyřicet lidí ubytovaných v tomto bloku.

„Městská policie přijala v úterý krátce po půlnoci oznámení na služebnu v Praze 6 z vysokoškolských kolejí Větrník s tím, že na jedné z chodeb koleje je hlouček studentů ze zahraničí,“ potvrdila Pražskému deníku mluvčí strážníků Irena Seifertová. Jenže podle ní po příjezdu hlídky na místo studenti okamžitě uposlechli výzvu strážníků, aby se rozešli do pokojů.

Kde nezůstali cizinci, nejsou problémy

„Podle nám dostupných informací se jedná o studenty, kteří jsou zde v rámci programu Erasmus a v současné době čekají na návrat domů – mají problémy s dopravou, zrušeny byly jejich letecké spoje a podobně,“ dodala mluvčí Seifertová.

Podle zástupců nejstarší univerzity v zemi na vysokoškolských kolejích, kde nezůstali cizinci, každopádně takové problémy nejsou. Univerzita Karlova disponuje za normálních okolností na jedenácti místech v hlavním městě kapacitou více než 12 tisíc lůžek. Kvůli hrozbě šíření koronaviru a přerušení prezenční výuky je na těch větších kolejích UK ubytováno 200 až 300 studentů, na menších jde o desítky lidí. Zůstávají hlavně ti, kteří v Praze pracují, pomáhají jako dobrovolníci nebo nemají rodinu.

„V návaznosti na zmiňovaou událost byli všichni studenti v rámci Erasmu informováni, že toto jednání je naprosto nepřípustné a že při jakémkoli dalším porušení všichni budou vyloučeni z ubytování, a také z Erasmu. Nikoliv jen ti, kteří byli na akci legitimování policií,“ sdělil médiím mluvčí UK. Hájek dodává, že noční akce se účastnili ubytovaní, kteří navštěvují různé vysoké školy.

Třem Španělům chce UK ukončit Erasmus

Zaměstnanci Kolejí a menz UK rozjařené studenty upozornili na porušení ubytovacího řádu a na postihy, které z toho plynou. „V tuto chvíli jsme požádali o ukončení Erasmu u dvou studentů z Granady a jednoho z Malagy, u kterých problém s rušením nočního klidu byl prokázán dříve. Na odpověď z obou VŠ nyní čekáme,“ uvedl Hájek.

ČZU, kde byl jeden z prvních nakažených koronavirem, rovněž vydala už ve čtvrtek rozsáhlé prohlášení k šíření infekční nemoci: „Koleje jsou v tomto období nejrizikovějším ohniskem nákazy. Kvůli ignorování podmínek nouzového stavu v zemi, kdy někteří ubytovaní studenti přes zákaz pořádali party i jiné akce, potvrdily se nové případy nákazy, které úzce souvisejí s ubytovanými na našich kolejích. Očekává se navíc jejich další šíření mezi ubytovanými.“

Vedení „zemědělky“ proto uvažuje, že na všechny koleje v areálu v Suchdole uvalí velmi přísný karanténí režim. „Máte-li proto v současné době možnost odjet domů, učiňte to bezodkladně,“ vyzývá studenty ČZU. Vysoká škola totiž předpokládá, že kontaktní výuku obnoví až v zimní semestru, tedy v říjnu.

Na ČZU navíc panují obavy, že kvůli riziku šíření koronaviru by nebylo vedení schopné zajistit dostatek personálu. Pak by hrozilo úplné zavření kolejí. „Chápeme některé rozhořčené reakce ubytovaných, ale všichni dnes musíme dělat celou řadu ústupků a kompromisů. V následujících týdnech připravíme i některé finanční úlevy nebo kompenzace ubytovaným za to, že nemohli koleje plně užívat,“ vzkazuje mluvčí Jana Kašparová.