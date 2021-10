Praha se inspirovala v jiných městech, nicméně Praha v tomto ohledu předběhla například Vídeň, která bude systém propojení MHD a cyklistické dopravy spouštět na jaře 2022, a to s třemi tisíci kol. „Sdílená kola a městská hromadná doprava nejsou konkurencí. Pražané si zároveň mohou vybrat dle svých preferencí a zóny působení jednotlivých poskytovatelů,“ sděluje zakladatel společnosti Rekola Vítek Ježek.

Pohodlí při jízdě je obdobné, kola s přehazovačkou jsou zpřevodovaná na městský provoz a nijak rychle se na nich jet nedá. Oba typy kol jsou do pražských cyklostezek mezi chodce, rodiče s kočárky a pejskaře vybaveny tím nejdůležitějším – zvonkem. V podzimních dnech se určitě hodí větrovka a rukavice.

Za 15 minut se dá ujet i pět kilometrů v závislosti na terénu a dojet k nejbližší stanici metra či tramvaje a tam kolo zaparkovat. Faktem je, že cyklostojany v poslední době vyrostly u stanic metra jako houby po dešti. Kdo si není jist, zda za tento čas stihne do své destinace dojet, může využít v aplikacích plánování cest.

Ten, kdo má pouze papírový kupon zakoupený od dopravního podniku, má smůlu, s mobilní aplikací jej totiž propojit nelze. Jde však si papírový kupon převést do elektronické karty Lítačka a pak postupovat, jak je uvedeno výše.

Zapotřebí je mít roční předplatné na kartě Lítačka nebo v mobilní aplikaci PID Lítačka či na Inkartě Českých drah. Poté je potřeba si stáhnout do telefonu aplikaci provozovatelů Rekola nebo Nextbike a vytvořit si na ní účet a propojit jej s Lítačkou, tuto možnost nabízejí hned při svém spuštění na hlavní obrazovce. Nutné je v nich zadat přihlašovací email a heslo z Lítačky.

