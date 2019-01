Praha - /AKTUALIZOVÁNO/ TOP 09 v Praze nabízí koalici jen ODS, nabídku ČSSD podle kandidáta na primátora Zdeňka Tůmy prý dávat nebudou. I přesto bude ODS nadále jednat s ČSSD.

Vítězná TOP 09 v Praze zatím nabídla koalici jen ODS, jednání s ČSSD odložila. Volební lídr a kandidát na primátora TOP 09 Zdeněk Tůma novinářům řekl, že ODS je pro ně prioritním partnerem a sociálním demokratům nabídku na koalici dávat nebudou. Podle předsedy pražské ČSSD Petra Hulinského zároveň TOP 09 odvolala středeční schůzku s vyjednávači pražské sociální demokracie.

„Dospěli jsme k závěru, že bychom se měli rozhodnout, kdo je naším prioritním partnerem v dalším jednání. Tímto partnerem je ODS,“ řekl po schůzce Tůma. Změna postoje TOP 09 je překvapivá, vedení se k tomuto kroku pravděpodobně rozhodlo až dnes. Původně totiž chtělo nabídku koaliční dohody předložit i ČSSD.

Podle návrhu TOP 09 by obsazení v radě hlavního města bylo šest ku pěti ve prospěch TOP 09. Vítězná strana by získala místo primátora, ODS by dostala funkci prvního náměstka. Primátor by pak měl ještě další tři náměstky, jeden by zastupoval TOP 09 a dva ODS.

Další jednání proběhnou příští týden

Volební lídr ODS Bohuslav Svoboda označil takovou nabídku za akceptovatelnou, podle něj odpovídá výsledku voleb. Podle předsedy pražské ODS Borise Šťastného se návrhem bude ještě dnes zabývat na společném jednání regionální rada a zastupitelský klub. Znovu se s TOP 09 sejdou začátkem příštího týdne. Šťastný dodal, že s ČSSD zatím občanští demokraté další schůzky naplánovány nemají.

Podle Tůmy TOP 09 dále sdělila ODS své priority v oblasti rozpočtu, ekonomiky, dopravy a územního rozvoje. V příloze pak navrhla způsob fungování politiků v představenstvech a dozorčích radách a jejich odměňování. Obsah smlouvy nechtějí strany zatím zveřejnit, protože je předmětem jednání. Svoboda návrh označil po formální stránce za perfektní, obsah je podle něj „k diskusi“.

Tůma dále řekl, že o pražská TOP 09 o rozhodnutí informovala místopředsedu strany a ministra financí Miroslava Kalouska. Ten podle něho potvrdil, že mandát k vyjednávání je plně v rukách pražské organizace.

Pražská ODS chce i přes nabídku od TOP 09 nadále jednat s ČSSD

ODS bude o koalici na pražské radnici nadále jednat i s ČSSD. Usnesli se na tom v úterý na společném zasedání členové regionální rady a klubu zastupitelů ODS. Novinářům to po jednání řekl předseda pražské ODS Boris Šťastný. ODS přitom dostala koaliční nabídku od vítězné TOP 09. Občanští demokraté do příštího pondělí vypracují odpověď pro TOP 09 i návrh spolupráce pro ČSSD, která skončila ve volbách třetí. O obou návrzích bude v pondělí opět jednat regionální rada ODS s klubem zastupitelů.

„ODS je tradiční a konzervativní stranou, která drží slovo. Proto budeme vyjednávat s oběma partnery,“ zdůvodnil rozhodnutí Šťastný. Proto, aby ODS jednala nadále s oběma možnými partnery, hlasovala podle něj většina přítomných členů.

O možném uzavření koalice občanských a sociálních demokratů v Praze se v posledních dnech hodně spekuluje. Proti takové dohodě se ale vyslovil volební lídr ČSSD Jiří Dienstbier mladší i někteří lidé z celorepublikového vedení ODS včetně předsedy Petra Nečase.

Zastupitelé a členové regionální rady v úterý na společném večerním jednání pověřili volebního lídra ODS v Praze Bohuslava Svobodu, aby navrhl zastupitele, kteří by mohli obsadit některá místa ve vedení pražské radnice.

Podle Šťastného se až do pondělí 1. listopadu neuskuteční žádná setkání vyjednávacích týmů. Programoví vyjednavači jsou podle něj ale v kontaktu neustále.