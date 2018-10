Koalice STAN a KDU-ČSL odmítla nabídku ODS a TOP 09 v Praze 1

Uskupení My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL a Iniciativa občanů) odmítlo nabídku stran dosavadní koalice v Praze 1 ODS a TOP 09 na koaliční spolupráci. Bude jednat s uskupením Praha 1 Sobě, Piráty a Zelenými, kteří se už domluvili na spolupráci a pro většinu potřebují čtvrtého partnera. Všechny čtyři strany se dnes v podvečer sešly a potvrdily zájem vytvořit společnou koalici.

"Nabídli mi křeslo starosty, takže já jsem měl možnost koalici uzavřít už v neděli," řekl lídr My, co tady žijeme Petr Hejma (STAN). Dodal, že nabídku odmítl, protože mu nejde o místo starosty, ale o to, aby se vláda a poměry na radnici první městské části změnily.

Uskupení My, co tady žijeme získalo ve volbách 12,8 procenta hlasů a čtyři křesla v pětadvacetičlenném zastupitelstvu. Výsledek jednání o koalici by mohl být znám příští týden.

Čižinský musí přesvědčit o kompetencích vládnout

Hejmou vedená koalice bude jednat s novými uskupeními, která se dostala do zastupitelstva. Praha 1 Sobě bezprostředně po volbách oznámila, že se dohodla s Piráty a se Zelenými. Dohromady mají 11 mandátů v zastupitelstvu, potřebují proto dalšího partnera.

"Samozřejmě to musí být za předpokladu, že se skutečně ujistíme, že jsme schopni společně vládnout," uvedl Hejma. Dodal, že zejména vítězi voleb, uskupení Praha 1 Sobě, schází politické zkušenosti a jeho lídr Pavel Čižinský bude muset partnery přesvědčit o svých kompetencích k vedení radnice. Hejma zastával mezi lety 2006 a 2009 funkci starosty první městské části.

Při vyjednávání bude nutné zajistit, aby Uskupení My, co tady žijeme bylo v případné koalici platným partnerem, řekl Hejma. "Tím, že reprezentujeme konzervativní měšťanský proud, který nás volil, tak chceme aktivismus nechat za dveřmi a vytvořit partu lidí, která si bude důvěřovat a která se zapojí do práce," řekl. Dodal, že už nyní se všechny strany shodly na tom, že v otázkách programu nejsou žádné zásadní střety.