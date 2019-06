Začátkem příštího roku by mohla začít výstavba družstevních bytů na městských pozemcích. Rada metropole schválila záměr, který vymezuje model spolupráce mezi Prahou a bytovými družstvy. Ta budou platit městu za užívání parcel dlouhodobé pronájmy. Kýženým efektem systému by měla být nabídka levnějšího než klasického tržního bydlení, mířená zejména na střední třídu.

„V Praze existuje početná skupina populace, které nepomůže ani byrokratické urychlení výstavby, protože na komerční bydlení ani hypotéku nedosáhne. Zároveň ale tito lidé mají často vyšší příjmy, než úspěšní žadatelé o obecní byty,“ nastínila profil „běžného zájemce“ o družstevní byt radní pro legislativu a podporu bydlení Hana Marvanová (STAN).

Podle opozice není nápad efektivní

Vládnoucí koalice počítá podle Marvanové s tím, že by v následujících letech měly podle tohoto modelu vzniknout každoročně stovky bytů. „Za několik let by mělo jít o množství, které už by představovalo vážnou alternativu k vlastnickému bydlení. Díky poskytnutí parcel od města a zapojení družstev do samotné výstavby odhaduji náklady na zhruba o třetinu nižší oproti běžným developerským projektům,“ dodala radní.

Šéfka zastupitelů ODS Alexandra Udženija nepovažuje nápad za příliš efektivní. „Stovky bytů nic neřeší, když jich v Praze chybí řádově tisíce,“ okomentovala plán Pražskému deníku.

Kde konkrétně městem podpořené družstevní byty vzniknou, není vůbec jasné. Institut plánování a rozvoje (IPR Praha) má v horizontu týdnů dokončit mapu vytipovaných vhodných lokalit. Podle Marvanové metropole každopádně komunikuje o konkrétním umístění projektů s městskými částmi. Aktuálně se do dialogu zapojila například Praha 12 a 13. Koaliční záměr počítá také s tím, že určitý podíl bytových jednotek v tomto modelu odkoupí město pro potřebné profese.