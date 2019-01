Praha /ROZHOVOR/ - 33 proti 32, převahu jediného zastupitele má rýsující se koalice, která by měla následující čtyři roky vládnout Praze. Má to však „malý" háček. Mezi 33 koaličními zastupiteli jsou i dva, kterým se do spolupráce s hnutím ANO a ČSSD zatím nechce. Jan Čižinský a Ondřej Mirovský z Trojkoalice.

Ondřej Mirovský. | Foto: archiv Ondřeje Mirovského

Muži, kteří se dobře znají z Prahy 7, kde dostali od voličů silný mandát a během dvou dnů dohodli koalici, zveřejnili minulý týden podmínky, za kterých by byli ochotni i pro koalici na magistrátu zvednout ruku. Jak situaci po pondělku vidí Ondřej Mirovský?

Všichni jsme si už mohli přečíst, že váš lídr Petr Štěpánek se dohodl na základních programových bodech s hnutím ANO a ČSSD. Co vy na to, když jste už dříve přiznal, že se vám do takové spolupráce moc nechce?

Přiznávám, že jsem rozpolcen. Vím, že se podařilo prosadit většinu našich priorit, což je známka toho, že ANO opravdu žádný program nemá, když je ochotno nám akceptovat skoro všechno. A ČSSD zjevně dostala zadání, že se do rady prostě dostat musí, tak na naše požadavky kývla též. Na jednu stranu to vypadá, že bychom mohli realizovat náš program, což je samozřejmě náš cíl, na druhou mám skutečně velké pochybnosti.

Proč?

Hnutí ANO je pro mě od chvíle, co se objevilo, příkladem berlusconizace české politiky. Určité zkušenosti z politiky mám, i když jsem osm let v opozici. A když vidím zastupitelský klub hnutí ANO, kde je sedmnáct lidí, kteří žádnou zásadní zkušenost z komunální politiky - nepočítáme-li vše řídící rozvědčíci StB paní Kleslovou - nemají a najednou chtějí rozhodovat o 50miliardovém rozpočtu na magistrátu, docela mě to děsí. I proto jsem se nechal slyšet, že bych preferoval variantu spolupráce s TOP 09, ČSSD s podporou Pirátů. Ale to má dva základní zádrhely: jeden, že piráti nechtějí pracovat v žádné koalici, ale jen pirátit. A druhý, že TOP 09 není jednotná. Mluvil jsem s hodně lidmi z TOP 09 a bohužel nejsou schopni postavit 16 lidí, kteří budou o něčem vyjednávat. Moje představa proto dostala dvě zásadní trhliny. A teď, když vidím, že se daří vyjednávat v případné koaliční dohodě s ČSSD a ANO náš program, lehce mě to samozřejmě nahlodává.

Jen lehce? Z posledních prohlášení lídrů ANO, ČSSD i Petra Štěpánka od vás z Trojkoalice to vypadá, že oni s takovou dohodou už prakticky počítají.

Přemýšlím, jestli tomu dám šanci. Je pravda, že ani spolupráce s TOP 09 a ČSSD by nebyla ideální, protože i ČSSD má svého Březinu a Slezáka. V nejbližších dnech určitě nebude nic jasno, protože i když si Petr Štěpánek podá ruku s panem Ludvíkem a paní Krnáčovou, bude to muset jít ještě do hlasování našich stranických struktur. A obavy, které zatím zaznívají u nás, ve Straně zelených, víceméně kopírují i ty moje. Rozhodně to není tak, že by všichni zelení jásali z koalice s ČSSD a ANO. Může se stát, že se krajská koalice naší strany na jednání příští měsíc postaví proti. Už teď vím, že to pro mě bude nejtěžší hlasování, které jsem kdy zažil.

Čtěte také: Na magistrátu se ANO, ČSSD a Trojkoalice domluvily na programu